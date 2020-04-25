سيف زاهر: الشناوي خارج حسابات الأهلي والزمالك..فيديو

أكد سيف زاهر عضو مجلس ادارة اتحاد الساحرة المستديرة باتحاد الكرة المصري السابق ومقدم برنامج ملعب اون عبر قناة أون تايم سبورت أن أحمد الشناوي حارس عرين الفريق الأول للساحرة المستديرة بنادى بيراميدز اصبح قريب من التخلف عن الفريق السماوى بنسبة 99 بعد نهاية الموسم الحالي.





وأضاف سيف زاهر قائلا: " على مسئوليتى حتى الوقت الراهن فإن أحمد الشناوى خارج جدران نادى بيراميدز الموسم المقبل" .





واشار سيف زاهر إلى أن خروج احمد الشناوى إلى أحد الدوريات خارج مصر هو الأقرب و الشناوى خارج حسابات الأهلى والزمالك حتى هذه اللحظة.



