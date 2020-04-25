AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيف زاهر: الشناوي خارج حسابات الأهلي والزمالك..فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 12:40 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
أكد  سيف زاهر عضو مجلس ادارة اتحاد الساحرة المستديرة باتحاد الكرة المصري السابق ومقدم برنامج ملعب اون عبر قناة أون تايم سبورت أن  أحمد الشناوي حارس عرين الفريق الأول للساحرة المستديرة بنادى بيراميدز اصبح قريب من التخلف عن الفريق السماوى بنسبة 99 بعد نهاية الموسم الحالي.

وأضاف سيف زاهر قائلا: " على مسئوليتى حتى الوقت الراهن فإن أحمد الشناوى خارج جدران نادى بيراميدز الموسم المقبل" .

واشار سيف زاهر إلى أن خروج احمد الشناوى إلى أحد الدوريات خارج مصر هو الأقرب و الشناوى خارج حسابات الأهلى والزمالك حتى هذه اللحظة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم بيراميدز يكشف عن مفاوضات الاهلي والزمالك

أحمد أيمن منصور يحسم الجدل حول انضمامه لـ الأهلي أو الزمالك

تصريحات مثيرة من أحمد ناجي عن حراس مرمى الأهلي والزمالك

فايلر يكشف حقيقة رغبته في ضم أحمد الشناوي من بيراميدز

شوبير يعلن وجهة أحمد فتحي عقب الرحيل من الأهلي وحقيقة مفاوضات الزمالك معه

بعد رحيل الجوكر.. سيف زاهر يكشف بديل أحمد فتحي في الأهلي

ترشيحاتنا

أول رد فعل من تياجو راموس بعد انتهاء علاقته بوالدة نيمار

الصحة العالمية تعلن عدد الوفيات والإصابات بـ كورونا في شرق المتوسط

الاختيار يجتاح تويتر بعد الحلقة الأولى.. قصة بطولة وخيانة

الحكومة البريطانية توافق على عودة الدوري الإنجليزي.. تعرف على الموعد

بعد توقف المصانع فى الصين.. مصر لديها فرصة ذهبية لتوطين صناعات مهمة

آخر ما كتبه الطبيب الخامس المتوفى بـ كورونا داخل مستشفى العزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. نوال الزغبي تستقبل رمضان بهذه الإطلالة

لـ أطفالك.. طريقة عمل الفشار بالكراميل خطوة بـ خطوة

إطلالة أول يوم رمضان.. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة