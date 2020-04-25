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ديني

النصيحة الثانية في شهر رمضان.. عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر يوضحها

السبت 25/أبريل/2020 - 12:00 م
النصيحة الثانية في
النصيحة الثانية في شهر رمضان
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يارا زكريا

قال الدكتور حمد لله الصفتي، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن النصيحة الثانية في شهر رمضان، "خلي بالك من أمك".

وأضاف "الصفتي" في برنامجه "كلام من ذهب"، عبر الصفحة الرسمية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، على موقع "فيسبوك" أن دعوة الأم لأولادها تفتح لهم أبواب السعادة، ودعائها عليهم يغلق في وجههم كثير من أبواب الخير.

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واستشهد عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بما روى عن معاوية بن جاهمة السلمي،  أن جاهمة جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك ، فقال: هل لك من أم ؟ قال : نعم ، فقال : الزمها ، فإن الجنة عند رجليها، ( أخرجه أحمد 3/429 ، والنسائي 6/11 ).

وأشار الدكتور حمد لله إلى أن الإمام الزمخشري كان مقطوع الرجل فسئل عن ذلك؛ فقال: دعاء أمي ! ‏ذلك أني كنت في صباي أمسكت عصفور وربطته بخيط في رجله فجذبته فانقطعت رجله بالخيط فتألمت أمي لذلك وقالت: قطع الله رجلك كما قطعت رجله؛ ‏فلما كبرت وكنت في سفر إلى بخارى لطلب العلم سقطت عن الدابة فانكسرت رجلي ووجب قطعها.

وأوضح عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر أن الجنة في رضاء الأم والقيام على خدمتها ورعايتها ما يفتح أبواب السعادة للقائم على برها وإرضائها.

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