بـ الأسود اللامع.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها بإطلالة جديدة.. شاهد





وأطلت بها دنيا سمير غانم ، بجاكيت أنيق باللون الأسود، ويتميز بالفصوص السوداء اللامعة التى تبرز جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون التى تبرز جمالها، ووضعت أحمرا للشفاه باللون الأحمر الماط الذى يتناسب مع إطلالتها.





كما اختارت أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة.





واختارت أن تضع لمسات بسيطة من الإكسسوارات لإكمال إطلالتها عبارة عن قرط باللون الذهبي المميز.



