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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يستقبل الفريق الطبي العائد من مستشفى العزل بإسنا

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:51 م
رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج يستقبل الفريق الطبي العائد من مستشفى العزل
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خالد رياض
استقبل اليوم الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، 12 طبيبا وطبيبة من أطباء المستشفى الجامعي، يمثلون الفريق الطبي الذى أدى دوره الوطني في مستشفى العزل بإسنا لعلاج المصابين بفيروس كورونا، في الفترة من 12 حتى 26 أبريل الحالي، وذلك في تخصصات "تخدير العناية المركزة، الأمراض الصدرية، الأمراض الباطنة، الأمراض المتوطنة، الباثولوجيا الإكلينيكية، الأشعة". 


وأشاد رئيس الجامعة بالدور الذي قام به الأطباء من علاج للمصابين بالفيروس خلال تواجدهم بمستشفى العزل، مثمنا إحساسهم بالمسئولية الوطنية، وبذلهم الجهد في سبيل اداء رسالتهم.


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وقال عزيز إن الجامعة قامت بتخصيص جناحين للأطباء بمبنى المدينة الجامعية طالبات لاستقبالهم بعد إنهاء مهمتهم وعزلهم لمدة 14 يوما، للاطمئنان عليهم وحفاظًا على صحة أسرهم وذويهم، وذلك تقديرًا لما قاموا به من جهد لخدمة، وعلاج المصابين بفيروس كورونا بمستشفى العزل.


وقال الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب أن إدارة الجامعة اطمئنت، على توفير كل  الإمكانيات والتجهيزات التي تتيح إقامة جيدة للأطباء، حيث تم تزويد الغرف بأجهزة التكييف والتهوية اللازمة، الى جانب تركيب شبكة واي فاى وتجديد أثاث الغرف، وتهيئة المناخ المناسب للإقامة، بالإضافة الى توفير أدوات الوقاية بكل غرفة من ماسكات ومواد تعقيم وغير ذلك.


شارك في استقبال الأطباء الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفى، الدكتور مجدى أمين القاضى القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، الدكتور أحمد السعيد عبدالرحمن رئيس قسم التخدير.

 

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