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شاهد.. نسرين أمين.. ومتابعون على إنستجرام لـ ريهام حجاج: الباروكة مستفزة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:13 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

نشرت الفنانة نسرين أمين، صورة جديدة لها  عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة تخطف الأنظار برفقة الفنانة ريهام حجاج من كواليس مسلسل لما كنا صغيرين.


 وظهرت نسرين أمين، بملابس كاجوال ،من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين امين فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون التى تبرز جمال عيونها، وأختارت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.


وظهرت الفنانة  ريهام حجاج، ب بدلة باللون الموف الفاتح، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام حجاج فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها ، وأختارت أحمر للشفاة باللون البيج الغامق الذى يبرز جمال أنوثتها.

وظهرت ريهام حجاج، بباروكة وهو ما جعل المتابعين على السوشيال ميديا معلقين: "شكلها مستفز".


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