تعرف على عيوب فتيس cvt .. تفاصيل

الفتيس الأوتوماتيك أكثر راحة أثناء القيادة ويفضله الكثيرون من قائدي السيارات لسهولة التعامل معه والراحة التي يتمتع بها قائد السيارة أثناء السير، ولكن بعض الأشخاص يواجهون بعض المشاكل في الفتيس الأوتوماتيك ، و خصوصا فتيس cvt وفي هذا الموضوع سنتطرق إلي عيوب هذا الفتيس.

بالرغم من أن عشاق السيارات يفضلون فتيس cvt لأن أداءها أفضل على الطريق ولا يعتمد على تروس مما يسهل حركته، إلا أن به بعض العيوب.

أغلب الفتايس الأوتوماتيك تجدها 4 أو 5 أو 6 سرعات، لكن الأمر في فتيس cvt مختلف لأنه لا يعتمد على تروس، وبالتالي يمكن للسيارة أن تظل على سرعة واحدة مدة أطول وهو أمر لا يفضله الكثيرون.

و فتيس cvt له عيب آخر فهو أكثر حساسية فأنت مضطر إلى استخدام نوع زيت محدد وإلا سوف يتلف الفتيس و لن تجد هذا الزيت بسهولة لانك يجب ان تشتري زيت معين بلزوجة معينة و مواصفات خاصة يوصي بها المصنع و لم تجدها متوفرة بكثرة في محلات قطع الغيار أو محطات البنزين .



