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محافظات

توريد 23 ألف طن من القمح لصوامع وشون المنيا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:41 م
صدى البلد
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ايمن رياض
واصلت مراكز ومدن محافظة المنيا أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية.


حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى يوم الاثنين الي ( 23035 طنا و 544 كيلو جرام) بنطاق دائرة المحافظة، منذ بدء عمليات التوريد في منتصف شهر أبريل الجاري.


كما تتابع الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري أعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، أثناء عملية التوريد.


شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا محافظ المنيا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء التي تقع في نطاقها شون أو صوامع بأهمية متابعة تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد، مع ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين، وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول .


وأعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 249 ألف فدان.

، وأشار إلى المحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر لاستقبال الاقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن.
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