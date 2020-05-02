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رياضة

تير شتيجن يطلق تصريحات نارية بشأن مفاوضاته مع ريال مدريد

السبت 02/مايو/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يسعى نادي برشلونة إلى تمديد عقد نجمه الألماني مارك تير شتيجن، وسط إشارة التقارير الصحفية إلى أن عملاق حراسة المرمى، يرفض التجديد.

شتيجن الذي ينتهي عقده بحلول صيف 2022، طلب من إدارة ناديه الحصول على راتب سنوي ضخم، مما دفع الطرفان إلى تعليق المفاوضات، في الوقت الحالي.

وعلق اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، على أنباء رفضه التجديد، عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، بقوله: "المفاوضات بيننا بدأت في وقت سابق، لكنني قلت لهم يجب علينا أن نتوقف".

شتيجن الذي انضم إلى البرسا قادمًا من صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ، كشف السبب: "هناك أشياء أكثر أهمية في الوقت الحالي من مفاوضات التجديد".

وأتم: "أشعر بالسعادة في برشلونة، الوضع الرياضي جيد، وماذ يمكن أن أريد أكثر من ذلك".

يشار إلى أن صحيفة ماركا أكدت أن اللاعب الذي انضم إلى النادي الكاتالوني صيف 2014، طلب راتبًا سنويًا يصل إلى 18 مليون يورو، من أجل الموافقة على تمديد العقد.
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