رغم عقوبات يويفا.. مانشستر سيتي يرغب في تجديد عقد دي بروين

دخل مسئولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فى مفاوضات مع اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده في نهاية الموسم الجاري.





وكان الدولي البلجيكي دي بروين، قد أثار التكهنات حول مستقبله مع بطل البريميرليج فى العام الماضي، قبل يومين، عقب تلميحه لإمكانية الرحيل إذا نُفذت عقوبة الـ"يويفا" بشأن منع المشاركة الأوروبية.





وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، ليست لديها أي نية للاستغناء عن خدمات الدولي البلجيكي "دي بروين" مع نهاية الموسم الحالي.

وأشارت إلى أنه على العكس من ذلك، فإن مسؤولي بطل الدوري الإنجليزي يرغبون في الاحتفاظ بخدمات دي بروين لأطول فترة ممكنة ، على حسب رغبة اللاعب.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن إدارة السيتي قد تبدأ المفاوضات مع دي بروين بشأن تجديد عقده فى الأيام المقبلة، وذلك عند نهاية هذا الموسم الطويل.





و حتى الآن، لم يتحدد موعد لإنهاء الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، نظرًا لتوقفه منذ شهر مارس، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ دي بروين مع مانشستر سيتي في عام 2023.