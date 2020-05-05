بطلها أحمد موسى.. صفقة تبادلية بين النصر السعودي وجالطة سراي التركي

مع نادي النصر السعودي،





وذكرت صحيفة البلاد السعودية، أن إدارة جالطة سراي التركي ترغب في مبادلة النصر السعودي بالبرازيلي مايكون والمغربي يوسف بلهندة، مقابل أحمد موسى بالإضافة إلى دفع مبلغ مالي لصالح نادي النصر.





وأضافت الصحيفة، أن فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطة سراي معجب بقدرات أحمد موسى، رغم عدم تحقيق اللاعب النجاح المتوقع مع النصر، بعد دفع مبلغ ضخم للتعاقد معه.





وشارك أحمد موسى مع النصر السعودي في 17 مباراة في مسابقة الدوري السعودي، صنع خلالهما 5 أهداف.





وتبلغ القيمة التسويقية لـ أحمد موسى 8 ملايين جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

يسعى نادي جالطة سراي التركي، لعقد صفقة تبادليةيتم بمقتضاها حصوله على النجم النجيري أحمد موسى، مقابل تخليه عن البرازيلي مايكون الذي يلعب مع النصر حاليا على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى النجم المغربي يوسف بلهندة.