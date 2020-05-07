حكايات رمضانية.. ليلة بكى فيها ميسي.. عندما دمر أوريجي حلم برشلونة تحت أنظار صلاح

"حكايات رمضانية" هي سلسلة يستعرضها موقع "صدى البلد" عن أبرز الإنجازات والأحداث الكروية، وأصعب المواقف، خلال شهر رمضان المبارك.





حكاية اليوم تدور حول ريمونتادا ليفربول أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي حدثت في مثل هذا اليوم، من العام الماضي:





العودة أمام برشلونة على ملعب أنفليد أصبحت شبه مستحيلة، بعدما هزُم الفريق بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو، هل هذه هي النهاية بعد موسم شاق، هل سيخسر الريدز الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة، وهل سيودع دوري أبطال أوروبا بهذه الطريقة!





الأمور صعبة للغاية، صلاح لن يلعب للإصابة وكذلك فيرمينو، الحديث عن الريمونتادا أمام برشلونة يعد جنونا، في ظل غياب أفضل لاعبي الفريق.





اضطر كلوب للدفع بـ شاكيري وأوريجي بدلا من صلاح وفيرمينو، لكنه لم يكن يعلم أن أوريجي الذي اضطر للدفع به، هو من سيجلب له فوزا تاريخيا.





بدأ ليفربول المهمة الصعبة تحت أنظار النجم المصري محمد صلاح، الذي حرص على دعم ومساندة فريقه من المدرجات.





البداية كانت سريعة جدا من جانب فريق ليفربول، والذي سجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة السابعة وسط توهان دفاع برشلونة، الذي كان في أسوأ حالاته.





تغيرت الأمور رأسا على عقب مع بداية الشوط الثاني، حيث نجح البديل جورجينو فينالدوم في تسجيل في دقيقتين "54، 56"، ليتحول المستحيل إلى ممكن، وأصبح الريدز يحتاج إلى هدف وحيد للتأهل، وما زال لاعبو برشلونة مجرد أشباح على أرضية الملعب، ليس لهم شكل أو أسلوب.





وفي الدقيقة 78، استغل ألكسندر أرنولد توهان دفاع برشلونة وعدم مراقبتهم لـ أوريجي، لينفذ الركنية بشكل سريع، لـ أوريجي، الذي سددها في المرمى، ليقتل حلم برشلونة، ويقود الريدز للتاهل إلى المباراة النهائية، في ليلة لن ينساها التاريخ.





بكاء ميسي

دخل ميسي في نوبة بكاء داخل أروقة ملعب أنفيلد عقب الهزيمة القاسية وغير المتوقعة، وذلك بعدما فشل في الوفاء بوعده لجماهير برشلونة باحضار دوري أبطال أوروبا إلى كامب نو.









صلاح يخطف الأنظار رغم الغياب

خطف محمد صلاح الأنظار فور نزوله إلى أرضية ملعب أنفيلد بتشيرت مكتوب عليه "Never Give Up" وكأن الفرعون كان يشعر بأن هذه الليلة لن تكون عادية.



