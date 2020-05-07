AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حكايات رمضانية.. ليلة بكى فيها ميسي.. عندما دمر أوريجي حلم برشلونة تحت أنظار صلاح

الخميس 07/مايو/2020 - 09:38 ص
مباراة ليفربول وبرشلونة
مباراة ليفربول وبرشلونة
Advertisements
محمد السعيد
"حكايات رمضانية" هي سلسلة يستعرضها موقع "صدى البلد" عن أبرز الإنجازات والأحداث الكروية، وأصعب المواقف، خلال شهر رمضان المبارك.

حكاية اليوم تدور حول ريمونتادا ليفربول أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي حدثت في مثل هذا اليوم، من العام الماضي:

العودة أمام برشلونة على ملعب أنفليد أصبحت شبه مستحيلة، بعدما هزُم الفريق بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو، هل هذه هي النهاية بعد موسم شاق، هل سيخسر الريدز الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة، وهل سيودع دوري أبطال أوروبا بهذه الطريقة!

الأمور صعبة للغاية، صلاح لن يلعب للإصابة وكذلك فيرمينو، الحديث عن الريمونتادا أمام برشلونة يعد جنونا، في ظل غياب أفضل لاعبي الفريق.

اضطر كلوب للدفع بـ شاكيري وأوريجي بدلا من صلاح وفيرمينو، لكنه لم يكن يعلم أن أوريجي الذي اضطر للدفع به، هو من سيجلب له فوزا تاريخيا.

بدأ ليفربول المهمة الصعبة تحت أنظار النجم المصري محمد صلاح، الذي حرص على دعم ومساندة فريقه من المدرجات.

البداية كانت سريعة جدا من جانب فريق ليفربول، والذي سجل أول أهداف اللقاء في الدقيقة السابعة وسط توهان دفاع برشلونة، الذي كان في أسوأ حالاته.

تغيرت الأمور رأسا على عقب مع بداية الشوط الثاني، حيث نجح البديل جورجينو فينالدوم في تسجيل في دقيقتين "54، 56"، ليتحول المستحيل إلى ممكن، وأصبح الريدز يحتاج إلى هدف وحيد للتأهل، وما زال لاعبو برشلونة مجرد أشباح على أرضية الملعب، ليس لهم شكل أو أسلوب.

وفي الدقيقة 78، استغل ألكسندر أرنولد توهان دفاع برشلونة وعدم مراقبتهم لـ أوريجي، لينفذ الركنية بشكل سريع، لـ أوريجي، الذي سددها في المرمى، ليقتل حلم برشلونة، ويقود الريدز للتاهل إلى المباراة النهائية، في ليلة لن ينساها التاريخ.

بكاء ميسي
دخل ميسي في نوبة بكاء داخل أروقة ملعب أنفيلد عقب الهزيمة القاسية وغير المتوقعة، وذلك بعدما فشل في الوفاء بوعده لجماهير برشلونة باحضار دوري أبطال أوروبا إلى كامب نو.


صلاح يخطف الأنظار رغم الغياب
خطف محمد صلاح الأنظار فور نزوله إلى أرضية ملعب أنفيلد بتشيرت مكتوب عليه "Never Give Up" وكأن الفرعون كان يشعر بأن هذه الليلة لن تكون عادية.

وقامت شركات الملابس العالمية بطرح عدد كبير من الملابس التي تحمل جملة "Never Give Up" المكتوبة على تيشيرت محمد صلاح في مباراة الريمونتادا، ونجحت هذه الشركات في بيع  أعداد مهولة. لا تستلم أبدا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي للمرأة.. اختلاف ماجي ودروه في وصول محمد صلاح للعالمية

هل يفي محمد صلاح بوعده ضد أتلتيكو مدريد؟

نجم أتليتكو مدريد يستعين بـ كلبه للسخرية من ليفربول

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد أوريجي.. فيديو

ليفربول يستفز برشلونة في عيد ميلاد أوريجي.. فيديو

ترشيحاتنا

صدام على الهواء بين شطة وخبير لوائح بسبب لقب نادي القرن ..فيديو

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. سيناريوهات متوقعة للتعامل مع كورونا في النصف الثاني من رمضان

دهس عامل أمن في وقت الحظر.. التحفظ على سائق سيارة شارع الهرم

نجم الإسماعيلي السابق يكشف عن رأيه في عودة الدوري وسر تمسك الأهلي باستئنافه ..فيديو

حسيت بـ سكينة في قلبي.. أسرة الشهيد محمد علوي تتحدث عن لحظاته الأخيرة قبل الاستشهاد ..فيديو

شاركوا في إفطار جماعي.. تفاصيل القبض على مجموعة شباب في بولاق الدكرور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة مدفع رمضان الشامخ على قمة قلعة صلاح الدين الأيوبي.. صور

رغم التحذيرات من كورونا.. مواطنون: تلال القمامة تحاصر شوارع طنطا.. شاهد

لو عايز تخس.. 8 مشروبات تخلص من الدهون في شهر رمضان