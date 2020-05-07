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ديني

خصلتان لا يقبل الصوم إلا بالمحافظة عليهما.. علي جمعة يكشف عنهما

الخميس 07/مايو/2020 - 12:33 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إنه يجب على الصائم أن يمتنع عن الغيبة والكذب حتى يسلم له صومه.

وأضاف جمعة في فتوى له، أن الإمام مجاهد قال: "خصلتان من حفظهما سلم له صومه: الغيبة والكذب"، لافتًا إلى أنه ينبغي على الصائم حفظ حاسة السمع بالأ يجلس مجلسا يستمع فيه إلى الغيبة أو النميمة، أو مجلس يظلم فيه إنسان، فالمستمع والمغتاب شريكان في الإثم ولا يستمع إلى اللهو الحرام، والكلام البذيء، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ".

وأوضح أن يجب على الصائم الامتناع عن الكذب وعن كل ما يغضب الله عز وجل، مستشهدًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كم صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من صيامه إلا السهر).


خطأ شائع يقع  فيه البعض أثناء السحور يفسد الصوم 

قالت دار الإفتاء ، إنه يجب على المسلم أن يحتاط وينتهى من سحوره قبل أذان الفجر، حتى لا يقع فى شبهة.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «أستيقظ من النوم بعد الأذان الأخير للفجر وعندما أسمع -الله أكبر- أستمر فى تناول الماء، فهل صومي صحيح ؟! أنه إذا كان المؤذن يؤذن عند دخول وقت الفجر، فإنه لا يجوز للصائم أن يشرب بعد الشروع فى الأذان؛ لأن الله تعالى أوجب الإمساك عند دخول الفجر فقال عز وجل: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» سورة البقرة : 187، مشددة على أنه يجب الإمساك عند سماع الأذان .

وأكدت دار الإفتاء أن الأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر -الأذان-، وهو الخيط الأبيض الذى جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب فإذا تبين الفجر حُرّم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه.

ما هو ضابط المرض المبيح للفطر في رمضان؟ 

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ان المرض المرخص في الإفطار عند الفقهاء هو المرض الذي يزيد بالصوم أو يؤخر الشفاء منه والذي يفتى بذلك هو الطبيب المسلم الثقة .

وأضافت اللجنة عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك قائلة: إن كان المرض يسيرا كألم الأسنان أو وجع بالرأس ونحو ذلك فلا رخصة في الإفطار لأن الترخيص كان لدفع المشقة غير المحتملة وليس مطلق المشقة .

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