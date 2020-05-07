نشرة المرأة والصحة.. غادة عبدالرازق تتزوج للمرة الـ ١٢.. والوقت الصحيح لصيام الأطفال

نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي
الصحة :
كشف الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية لـ"صدى البلد"، أن هناك تأثيرا واضحا وملحوظا على الرجال لجلوسهم في المنزل لفترات طويلة، بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.
كما شهدت المنازل خلال الأيام الماضية بعض المشاكل الأسرية بسبب جلوس الرجل في المنزل مع التركيز الدائم فيما يخص العائلة، كما شهدت دولة إيران 1000 حالة خلاف زوجي في اليوم الواحد أوقات الحظر والحجر المنزلي.
اكد الدكتور سامح عبدالمنعم استشاري طب الأطفال بمستشفيات هيئة الشرطة، ان السن المناسب لصيام الأطفال لا يقل عن 10 سنوات، وتحدث عن الأطعمة التي يجب أن يتناولوها خلال فترة السحور والإفطار، مؤكدا أهمية إتباع تلك التعليمات حتى لا تتأثر بنية الطفل.
ورغم أن الصوم فريضة لا تحتاج إلى علة ولكن التدريب المبكر للأطفال على الصوم قد يفيد أجسادهم صحيا بحرق الدهون الزائدة، خاصة الصيام المتقطع الذي يساعد على استهلاك السكريات بما له من فوائد متعددة، كما أن التزام الطفل بالصوم وتجمع العائلة وقت الإفطار له أثر كبير في بناء شخصية مسئولة وتكوين نفسي متزن.
من الضروري أثناء الحمل ، تناول الكمية المناسبة من الفيتامينات والمعادن والبروتين والألياف، ولا يتعين على الأم الحامل تناول وجبات أكبر، بل يجب عليها اتخاذ خيارات غذائية صحية، تتساءل العديد من الأمهات الحوامل ما إذا كان تناول العدس أثناء الحمل آمنًا أم لا.
وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكِ فوائد تناول العدس أثناء الحمل...
- يمنع فقر الدم
عندما تكونين حاملًا ، ينتج الجسم المزيد من الدم لدعم نمو الجنين، وإذا كنتِ لا تستهلكين كمية كافية من الحديد ، فقد لا يتمكن جسمك من إنتاج عدد خلايا الدم الحمراء التي يتطلبها، ولذلك ينصح النساء الحوامل بتناول العدس.
أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقًا، أن رسم القلب أمر هام يجب إجراؤه بشكل دوري للاطمئنان على صحة القلب، خاصة وأن هذا الرسم يكشف العديد من مشاكل القلب.
وأوضح جمال شعبان خلال برنامجه " ربي زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، أن رسم القلب يكشف اختلال كهرباء القلب ويكشف أيضا النشاط الكهربي للقلب وهو أمر منتشر بين الصغار نتيجة الوراثة.
المرأة
أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق زوجها للمرة الـ ١٢ من هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، الذي تقوم ببطولته ويتم عرضه في دراما رمضان 2020.
وتحرص الفنانة غادة عبد الرازق على متابعة جمهورها من خلال حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .