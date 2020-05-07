نشرة المرأة والصحة.. غادة عبدالرازق تتزوج للمرة الـ ١٢.. والوقت الصحيح لصيام الأطفال

نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي

نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي

ورغم أن الصوم فريضة لا تحتاج إلى علة ولكن التدريب المبكر للأطفال على الصوم قد يفيد أجسادهم صحيا بحرق الدهون الزائدة، خاصة الصيام المتقطع الذي يساعد على استهلاك السكريات بما له من فوائد متعددة، كما أن التزام الطفل بالصوم وتجمع العائلة وقت الإفطار له أثر كبير في بناء شخصية مسئولة وتكوين نفسي متزن.

ورغم أن الصوم فريضة لا تحتاج إلى علة ولكن التدريب المبكر للأطفال على الصوم قد يفيد أجسادهم صحيا بحرق الدهون الزائدة، خاصة الصيام المتقطع الذي يساعد على استهلاك السكريات بما له من فوائد متعددة، كما أن التزام الطفل بالصوم وتجمع العائلة وقت الإفطار له أثر كبير في بناء شخصية مسئولة وتكوين نفسي متزن.

من الضروري أثناء الحمل ، تناول الكمية المناسبة من الفيتامينات والمعادن والبروتين والألياف، ولا يتعين على الأم الحامل تناول وجبات أكبر، بل يجب عليها اتخاذ خيارات غذائية صحية، تتساءل العديد من الأمهات الحوامل ما إذا كان تناول العدس أثناء الحمل آمنًا أم لا.









وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكِ فوائد تناول العدس أثناء الحمل...





- يمنع فقر الدم

عندما تكونين حاملًا ، ينتج الجسم المزيد من الدم لدعم نمو الجنين، وإذا كنتِ لا تستهلكين كمية كافية من الحديد ، فقد لا يتمكن جسمك من إنتاج عدد خلايا الدم الحمراء التي يتطلبها، ولذلك ينصح النساء الحوامل بتناول العدس







