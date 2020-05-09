الليلة.. لقاء نادر لـ محمود ياسين في معرض الكتاب على اليوتيوب

تذيع الهيئة المصرية العامة للكتاب عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، فى التاسعة من مساء الليلة السبت 16 رمضان، لقاءً خاصًا للفنان القدير محمود يس، والمخرج أحمد السبعاوى، يناقشان فيه تفاصيل وأسرار مسلسل "العصيان"، مع جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب.





كما أتاحت الهيئة، عبر بوابة وزارة الثقافة، أكثر من 130 عنوانا من إصداراتها، بخلاف المجلات العلمية والثقافية، للاطلاع والتحميل المجانى، فيما بدأت قبل أيام بتفعيل صالون القاهرة الثقافى الدولى أون لاين عبر صفحته على موقع فيس بوك، إضافةً إلى الأرشيف الإبداعي والثقافي المرئى والمطبوع لجمهور الثقافة، وذلك ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، وذلك ضمن إجراءات الحكومة المصرية الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

محمود ياسين له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية؛ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.





محمود ياسين متزوج من الفنانة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.





ولد محمود ياسين بمدينة بورسعيد التي تبعد حوالي 200 كيلومتر شمال القاهرة، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام. كان أبوه موظفا في هيئة قناة السويس، وكانوا يعيشون في فيللا ملك لشركة القناة، فلما قامت ثورة يوليو وصدرت قرارات التأميم لهيئة قناة السويس في 1956 آلت ملكيتها إلى الشعب. الأب كان فخورا بالثورة ومن ثم غرس في ابنه هذا الشعور الوطني والاعتزاز.

وبعد انتهاء دراسته الثانوية رحل محمود ياسين للقاهرة ليلتحق بجامعة عين شمس وتحديدا كلية الحقوق، وطوال سنوات دراسته كان حلم التمثيل بداخله وخصوصا في المسرح القومي لذلك تقدم بعد تخرجه مباشرة لمسابقة في المسرح القومي وجاء ترتيبه الأول في ثلاث تصفيات متتالية، وكان الوحيد في هذه التصفيات المتخرج من كلية الحقوق، ولكن قرار التعيين لم يحدث، في الوقت نفسه تسلم من القوى العاملة قرارا بتعيينه في بورسعيد بشهادة الحقوق وهو الوحيد في دفعته الذي يعين في موطنه الأصلي، ورغم حبه لمدينته إلا أنه لم يتصور فكرة الابتعاد عن المسرح، لذلك رفض التعيين الحكومي وعاش في انتظار تحقيق الأمل.