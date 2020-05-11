الهلال الأحمر بالشرقية: المحافظة تحتل المركز الـ 17 في إصابات كورونا.. فيديو

أكد الدكتور محمد حبيب، عضو مجلس النواب ومدير الهلال الأحمر بالشرقية، أن جميع الإجراءات الطبية والاحترازية على مستوى الجمهورية مطمئنة، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في الأيام الماضية.





وأضاف الدكتور محمد حبيب خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع على القناة الأولى، أن إجراءات الوقاية وقوة المناعة لدى بعض المصابين في المستشفيات، تساعد على تحول أعداد كبيرة من الحالات الإيجابية إلى سلبية.





وأشار مدير الهلال الأحمر بالشرقية إلى أن مستشفي الهلال الأحمر بالشرقية تتعامل وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية مع فيروس كورونا ، موضحا أن تلك التعليمات من شأنها تحديد مدة بقاء الحالة في مستشفى العزل الصحي.





وقال حبيب إن وزارة الصحة ومستشفيات التأمين الصحي في تعاون دائم، إذا لزم الأمر لمساعدة طبية من أي نوع، وهناك تعاون كامل مع المستشفي ومستشفيات التأمين الصحي.



