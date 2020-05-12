بعباءة أنيقة.. بوسي شلبي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

شاركت المذيعة بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بصور ومقطع فيديو جديد لها برفقة الفنان أحمد زاهر.
تألقت بوسي شلبى فى الصور بإطلالة رمضانية أنيقة وراقية، حيث ارتدت عباءة باللون الأبيض وذا اكمام شفافة،كما اتسم التصميم بأنه مطرز و مزين بالكامل بالتطريزات التى زادت من جمال إطلالتها.
وانتعلت بوسي شلبى حذاء صيفى انيق باللون الفضى، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي شلبى على خصلات شعرها القصير المنسدله، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الصاخبة التى كشفت عن جمال ملامحها.