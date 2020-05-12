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توك شو

وصلة سخرية من بسمة في رامز مجنون رسمي.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:26 م
رامز جلال وبسمة
رامز جلال وبسمة
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كـريـم الـخـطـيـب
دخل رامز جلال في وصلة سخرية من ضحيته الليلة في برنامج «رامز مجنون رسمي» قائلا «اسمك بسمة علشان كنتي بتقولي نكت وانتي في اللفة، ودخلتي الفن من باب الشعرية».


ووقعت الفنانة بسمة، ضحية برنامج المقلب "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، مساء اليوم الثلاثاء.

 
وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.
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