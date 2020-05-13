اخبار التوك شو.. بشرى من أكبر معامل الأدوية في العالم حول علاج كورونا.. فائدة 1%.. صندوق النقد: الـ 2.7 مليار دولار تقدم لـ مصر دفعة واحدة بلا اشتراطات

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" أمس، الثلاثاء، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

بشرى من أكبر معامل الأدوية في العالم حول علاج كورونا

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا من أكبر معامل الأدوية في العالم التي تجري أبحاثا للوصول إلى مصل لـ فيروس كورونا.





وكيل النواب يطالب بتطبيق حظر تجول شامل لمدة 15 يومًا للسيطرة على فيروس كورونا

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الدولة قامت بدورها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، إن هناك عددا من القوانين ستتم مناقشتها فى جلسة الأحد المقبل، موضحًا أن من تلك القوانين "الإجراءات الضريبة الموحدة"، وتم الانتهاء اليوم من قانون البورصة والانتهاء من قانون الضرائب العقارية الخاص بتأجيل المال للمزارعين وأنه تم إعفاء المزارعين من قبل فى دفع المال لمدة 3 سنوات وسيتم تجديده لمدة سنتين.

فائدة 1%.. صندوق النقد: الـ 2.7 مليار دولار تقدم لـ مصر دفعة واحدة بلا اشتراطات

كشفت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر، تفاصيل تسليم مصر مساعدة مالية طارئة قيمتها 2.7 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا.



بسبب عزومة رمضان.. تفاصيل إصابة 11 من أسرة واحدة بفيروس كورونا في المنوفية.. فيديو

كشف أدهم النجدي، أحد المصابين بـ فيروس كورونا من محافظة المنوفية، تفاصيل إصابة 11 من أفراد أسرته بفيروس كورونا بسبب عزومة شهر رمضان.

أعراض جلدية ناتجة عن الإصابة بكورونا.. هانى الناظر يوضح الحقيقة



قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إن هناك بعض الأطباء فى فرنسا وألمانيا لاحظوا أعراضا جلدية ظهرت نتيجة فيروس كورونا المستجد على بعض المرضى.



الصحة توضح تفاصيل وفاة أول صيدلي في مصر بكورونا.. فيديو

قدم الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، العزاء لأهالي الدكتور الصيدلي المتوفى بفيروس كورونا بالغربية.





وقال حميدة، في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن الصيدلي المتوفى يعمل صيدليا حرا بصيدلية خاصة به وتم عزله بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا.

بعد أن أبكت الملايين عبر السوشيال ميديا.. طفلة البرنس: كنت بعيط عشان ماما مش تمثيل

قالت فريدة حسام، الطفلة التي جسدت دور ابنة محمد رمضان في مسلسل" البرنس"؛ إن مشهد بكائها فى مسلسل "البرنس"، الذى تصدر "التريند"، كان حقيقيًا، والسبب فى ذلك هو عدم وجود والدتها فى موقع التصوير، معربة عن حبها الشديد للتمثيل مع التزامها بالدراسة.



محمد سامي يوضح أسباب انتشار مشهد بكاء مريم في البرنس.. فيديو

قال المخرج محمد سامي، إن الطفلة فريدة حسام «طفلة البرنس» لديها موهبة كبيرة جدا، وأن المشهد حظى باهتمام كبير من المشاهدين وتأثروا ببكاء الطفلة مريم.

نجل مدرب حراس مرمى يروي تفاصيل وفاة والده بـ كورونا

كشف هادي محمد، نجل محمد عبده غنيم، مدرب حراس مرمى نادي بدر، المتوفى بـ فيروس كورونا في محافظة البحيرة تفاصيل وفاة والده.





عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو للمصريين القادمين من السعودية، بعد إنهائهم 14 يوما فترة الحجر الصحي.





وقعت الفنانة بسمة، ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، للفنان رامز جلال، مساء الثلاثاء.



