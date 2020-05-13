تشييع جثمان ابن وزير الإسكان السعودي إلى مثواه الأخير.. صور

أعلنت دانية الحقيل، ابنة وزير الإسكان والبلديات السعودي ، ماجد الحقيل، اليوم الأربعاء، أنه قد تمت الصلاة على شقيقها "المهند" وتشييعه إلى مثواه الأخير، بعدما وفاته المنية بالأمس إثر أزمة قلبية مفاجئة.





وكتبت دانية الحقيل عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر"، اليوم الأربعاء: "حبيبي صلينا عليه لا تنسونه من صلاتكم بأربع تكبيرات ودعاء وتسليمة، الله يسخر لكم اذا صرتوا الى ما صار اليه".





وأضافت: "لا تنسونه من دعائكم جزاكم الله خير. "الصلاة على الميت"".





اقرأ ايضا





وأوضح شقيق المهند وأقاربه عبر حساباتهم في موقع التواصل "تويتر"، إنهم اكتفوا بالصلاة على المهند صلاة الغائب، ودفنه على أضيق نطاق، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، يحسب موقع "إرم نيوز".





وتداول عدد كبير من المغردون السعوديون تغريدة للشاب الراحل مع بداية 2020 كانت بمثابة وداع وقال فيها: "الوصية الأولى والأخيرة حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، حللوني فالموت لا يستأذن أحدًا".





وقد نعى وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية في المملكة، امس الثلاثاء، ابنه المهند (الذي لم يبلغ من العمر سوى 15 عامًا)، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، وانهالت عليه التعازي من قبل المغردين في المملكة وخارجها.





وقال الوزير السعودي في تغريدته :"بقلوب راضية عن قدر الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله يا ابني المهند , أسأل الله في هذا الشهر الفضيل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا اليه راجعون".