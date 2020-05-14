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أخبار البلد

أهم الأخبار.. مصل لـ كورونا خلال عام.. الحكومة تهدد بعقوبات صارمة مع إجراءات التعايش

الخميس 14/مايو/2020 - 12:24 م
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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نورهان خفاجي
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية من صباح اليوم الخميس، عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:

عقوبات لغير الملتزمين .. الحكومة: الإعلان عن تفاصيل خطة التعايش مع كورونا في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛  لمتابعة موقف توافر المستلزمات الطبية، والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين.. مزيد من التفاصيل هنا

الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة يصاحبه أمطار خفيفة.. والعظمى بالقاهرة 36
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا الجمعة، على القاهرة والوجه البحري حار خلال ساعات النهار لطيف ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة إلى نشطة، ويظل الطقس معتدل على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.. مزيد من التفاصيل هنا

رحلة الـ 10 آلاف حالة.. أسباب تزايد أعداد المصابين بكورونا ونصائح للحد من الوباء
لم يظهر في مصر فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة العالمية وتفشيه، وإطلاق عليه اسم وباء، كما أعلنت وزارة الصحة، فالحالات الأولى قادمة من الخارج وخاصة الصين وإيطاليا والسعودية.
وبدأت رحلة فيروس كورونا في مصر مع أول حالة تم اكتشافها حاملة للفيروس.. مزيد من التفاصيل هنا

كورونا في مصر.. ماذا حدث خلال أسبوع في أوقات حظر التجول؟
حفل إفطار جماعى ومباراة كرة قدم، وصلاة تراويح أعلى سطح منزل.. كانت هذه أبرز الخطوط العريضة خلال الأسبوع في صفحة الحوادث، لا سيما تحقيقات النيابة في واقعة تعدى محام على ضابط بالمنصورة، وتجديد حبس اليوتيوبر الشهيرة حنين حسام صاحبة فيديو "افتحى الكاميرا".
السطور السابقة جاءت ضمن أحداث الأسبوع، وتصدرت المشهد المرتبط.. مزيد من التفاصيل هنا

تفاصيل إصابة طبيب بفقدان البصر أثناء عمله بمستشفى بلطيم للعزل.. مستندات
كشفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، كواليس إصابة الدكتور محمود سامي، طبيب الحميات بمستشفى بيلا، بعدم الرؤية إثر إصابته بالإجهاد وارتفاع ضغط الدم، أثناء تأدية عمله بمستشفى العزل ببلطيم. 
وحصل "صدى البلد"، على صورة من الخطاب المرسل من مديرية الصحة بكفر الشيخ، إلى الدكتور مصطفى غنيم، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة.. مزيد من التفاصيل هنا

مجلس الأهلي يعود للاجتماع بالجزيرة اليوم لحسم لائحة الكرة
يعقد مجلس إدارة الأهلي اليوم اجتماعًا هامًا لمناقشة العديد من الملفات أبرزها مشروعات إستثمارية جديدة لضخ موارد مالية للنادي لمواجهة أزمة توقف النشاط الرياضي، ويُعد هذا الاجتماع هو الأول الذي يقام في المقر الرئيسي بالجزيرة وفي حضور جميع أعضاء المجلس منذ بدء تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا حيث سيتم خلاله تطبيق قاعدة التباعد..مزيد من التفاصيل هنا

وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح كورونا سيكون جاهزا خلال عام فى أفضل السيناريوهات
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، نقلا عن وكالة الأدوية، أن لقاح كورونا سيكون جاهزا خلال سنة في أفضل السيناريوهات؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.
وفي وقت سابق، قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية.. مزيد من التفاصيل هنا
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