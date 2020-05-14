أخبار الرياضة.. تفاصيل اجتماع الخطيب وفايلر وسيد عبد الحفيظ.. وفرجاني ساسي يحسم الجدل بشأن رحيله عن الزمالك

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولا مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، لمناقشة العديد من الملفات.

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، عن موقفه من التجديد مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.









كشفت بعض التقارير الصحفية عن حقيقة قرب رحيل فرجاني ساسي نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن الفريق خلال الفترة المقبلة عقب تألقه اللافت للنظر مع الفريق الأبيض.













وافقت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، على عودة الدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو المقبل.









أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق والإعلامي بقناة النادي الأبيض حاليا خلال تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" على إذاعة الشباب والرياضة أنه من الطبيعي ألا يكون محايدا لأنه يعمل في قناة النادي الذي ينتمي إليه.









كشف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص وفاة إحدى العاملات بالنادي بسبب عدم حصولها على مستحقاتها عن الشهور الأخيرة.









وجه وائل جمعة نجم فريق الأهلي والمنتخب السابق رسالة شكر وتقدير لـ جماهير النادي وبعض نجوم الكرة المصرية لمساندته خلال الفترة الماضية عقب التشكيك في إنجازاته عبر مشواره الكروي.







