احم نفسك وعيلتك.. أعراض فيروس كورونا تتنوع بين النادرة والمعروفة .. نصائح تحميك من الإصابة

- اعراض فيروس كورونا الشائعة والنادرة

- طرق الوقاية الاكيدة من منظمة الصحة العالمية

- ماتروحش سوق حيوانات .. نصيحة غير معروفة للوقاية من كورونا





تحول فيروس كورونا في الشهور الاخيرة، من مجرد مرض غريب يصيب الصينيين، الى وباء خطير يهدد البشرية في مختلف بقاع العالم





وفي ظل هذه الاجواء تلعب المعرفة دورا كبيرا فى السيطرة على المرض؛ لذا نعرض في هذا التقرير اهم المعلومات المؤكدة عن هذا المرض، وتتضمن اعراض فيروس كورونا بشكل شامل ، ونصائح منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بطرق الوقاية من الفيروس.





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وذكر موقع " webmd " الطبي، ان اعراض فيروس كورونا قد لا تظهر جميعها على شخص واحد حيث توجد مجموعة واسعة من اعراض فيروس كورونا منها المبكرة والشائعة والنادرة .





ونعرض فيما يلي قائمة بـ اعراض فيروس كورونا التى يمكن ملاحظتها قبل اجراء التحليل، وهى:





الحمى.. والمقصود بها ارتفاع مستمر فى درجة الحرارة

الشعور بالارهاق والتعب بدون سبب واضح

السعال سواء كان يصاحبه مخاط او جاف أى "بدون مخاط"

فقدان الشهية غير المبرر

وجود آلام في الجسم

وجود ضيق في التنفس او عدم القدرة على التنفس .

وجود التهاب في الحلق

معاناة من صداع الرأس غير المبرر

قشعريرة مع وجود اهتزاز للجسم في بعض الأوقات

فقدان حاسة الشم أو التذوق

انسداد في الأنف

الغثيان أو القيء بدون سبب واضح

إسهال بدون وجود سبب لذلك

ضغط أو الم في الصدر بشكل دائم

تغير لون الشفاه أو الوجه للون الازرق





أما عن علاج فيروس كورونا فحتى الان لا توجد طريقة واضحة للقضاء عليه معتمدة من المؤسسات الدولية ، ولكن المتفق عليه حتى الآن هى طرق الوقاية منه .









- استخدم معقم اليدين يحتوي على كحول اول غسل يدين باستمرار بالماء و الصابون





- تجنب لمس عينين وأنف وفم في حال عدم نظافة اليدين.





- تجنب المخالطة اللصيقة بأي مريض.





- عدم مشاركة الأطباق ولأكواب وأغطية الفراش والأدوات المنزلية الأخرى خاصة إذا كنت مريضًا.





- تنظيف وتطهر الأسطح التي تلمسها باستمرار.





- لا تذهب للعمل أو المدرسة أو الجامعة والمناطق العامة إذا كنت مريضا.





- لاتناول اللحوم والأعضاء الحيوانية النيئة أو غير المطهية جيدًا.



