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المصل واللقاح: ارتداء الكمامات هو العلاج الوحيد لفيروس كورونا حاليا.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 01:29 ص
إرتداء الكمامات
إرتداء الكمامات
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اسراء صبري

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه حتى الآن لا يوجد علاج لفيروس كورونا، معقبا: حتى بعد إكتشاف اللقاح سندرس أيضا ما أن كان ذو فاعلية تامة إم لا، لذا لا بد أن نمر بمرحلة التعايش مع كورونا.

وأوضح خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا رذاذي وينتشر عن طريق الرذاذ أو عن طريق الهواء لشخص يعانى من السعال، لذا لابد من ارتداء الكمامة حتى لا ينتقل بين الإشخاص، لافتا إلى أن وجود جزء كبير من الإفراد داخل المجتمع حاملين للفيروس، ولكن لا يظهر عليهم الإعراض، لذا يجب ارتداء الكمامات حتى تقلل من انتشار العدوى.

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وأضاف رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن في حال ارتداء الجميع للكمامات، تكون نسبة انتشار العدوى بالفيروس قد تكون صفر، لافتا إلي أن الكمامات هي العلاج الوحيد حاليا، وذلك من خلال كسر حلقة انتشارة بارتداء الكمامات.

وأشار إلى أن وعى الشعب الألماني وأداء الحكومة هو الامثل، حيث بها أكبر نسب تعافى ونسب الإصابات والوفيات أقل، أما في مصر فإن فكرة المراهنة على وعى الشعب في تلك المرحلة لا يصلح ويجب أن يكون ارتداء الكمامة إلزاميا.

ولفت إلى ضرورة إلزام محلات الملابس عدم دخولها إلا بالكمامة، مشيرا إلي أن تلك الامور تم تطبيقها ذلك في البنوك، كما أن هناك محافظين يلزموا السائقين بعدم تحميل الركاب إلا مرتدى الكمامة. 

وأكد علي أن وجود العديد من الكمامات، ولكن الكمامات الجراحية هي الأفضل ونسب نقل العدوى من خلالها قليلة جدا، أما الكمامات القماشية فهي لا تحمى من نقل الفيروسات، متابعا أن في حالة الضرورة يمكن إرتدائها.
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