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أستاذ مناعة: حمامات السباحة تقضى على نشاط فيروس كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 02:10 ص
حمام سباحة
حمام سباحة
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عبد الخالق صلاح
علق الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، على احتمالية انتقال فيروس كورونا في البحر وحمامات السباحة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه لا توجد دراسات تؤكد انتقال كورونا عن طريق مياه البحر أو حمامات السباحة، وخاصة أن الحمامات تحتوى على كلور لا يؤدى إلى نشاط الفيروس .

وواصل: "لكن المتواجدين على حمام السباحة يتنفسون ومش طول الوقت تحت المياه، وبالتالى المشكلة ستكون في الزحام والاعداد الكبيرة..  الأزمة في الشواطيء إنها مكان للتجمعات وكذلك حمامات السباحة، وفرصة للإصابة بسبب غياب التباعد الجسدى "

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا فى مصر  إلى 3363  حالة حتى الجمعة .

وكشف متحدث وزارة الصحة والسكان أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 21 حالة جديدة
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