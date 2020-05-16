خالد أبو بكر: إلغاء الحظر وارد

علق خالد أبو بكر ، على بيان لجنة الأزمة المقرر إصداره الأسبوع الجاري حول الإجراءات الاحترازية للتعامل مع كورونا خلال عيد الفطر المبارك، قائلًا : " هل سنستمر بهذا النظام أم سيكون هناك حظر كامل.. معتقدش أبدًا ولست مؤيدًا لهذا الرأي وأى دولة تعمل كدا مخطئة.. ولو رئيس الوزراء قرر يعمل حاجة زى كدا وسمع كلام الناس على الفيس بوك يبقى بيخطيء خطأ كبير جدًا".





وقال خالد أبو بكر ، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، : "من الوارد تقليص عدد الساعات أو الغاء حظر التجول تمامًا.. كل هذا ربما يحدث خلال أيام العيد".





وواصل خالد أبو بكر :" فيه حاجة اسمها فقه أولويات.. وفيه خراب بيوت حدث لكثيرون في العالم ولكن مش لازم الناس تروح البحر مثلًا"، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ستعقد اجتماعها الدورى يوم الاحد لمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد.





وواصل:" ربنا يكون في عون رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.. يتحمل الكثير وقدم كل شيء.. وكل يوم هناك اختبار جديد امام حكومته.. وللأسف الحكومة تدفع فاتورة تصرفات المواطن".