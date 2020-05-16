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أخبار العالم

إيران تسجل 1757 إصابة و35 وفاة خلال ساعات

السبت 16/مايو/2020 - 01:49 م
إيران تسجل 1757 إصابة
إيران تسجل 1757 إصابة و35 وفاة خلال ساعات
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سمر صالح
أعلنت السلطات فى إيران اليوم، السبت، عن تسجيل 1757 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 و35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 118392 حالة، ووصل إجمالي الوفيات 6937 حالة.

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وتابعت الصحة الإيرانية، إلى وجود 2716 إصابة كورونا فى حالة خطيرة.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى حصيلة لتفشي فيروس كورونا حول العالم فى الوفيات أو لا إصابات، وبلغ عددهم 86.851 وفاة و1.432.045 إصابة علاوة على شفاء 246.414 شخص.

وتعتبر الولايات المتحدة من الدول الأكثر تضررًا من تفشي وباء كورونا وتأتي بعدها المملكة المتحدة البريطانية الذي بلغ فيها عدد حالات الوفاة 33,998 حالة والإصابات تخطت حاجز الـ 236.711 إصابة وتأتي بعدها إيطاليا التي توفي بها 31.610 حالة وأصيب فيها 223.885 شخص ثم تأتي وفرنسا بـ27.529 حالة وفاة و178,870 إصابة وبعدها إسبانيا بـ 27.459 حالة وفاة و230.183 إصابة.
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