AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشوط الأول.. لايبزيج يتأخر أمام فرايبورج في الدوري الألماني.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 04:38 م
لايبزيج
لايبزيج
Advertisements
إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي لايبزيج وفرايبورج، بتقدم الأخير بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني.


كان فرايبورج الأخطر في المباراة، حتى استطاع تسجيل الهدف الأول عن طريق المدافع مانويل غولد بعد لمسه للضربة الركنية التي نفذها فينسينزو جريفو في الدقيقة 34، وسط غياب من الرقابة الدفاعية من لاعبي لايبزيج، ليوقع اللاعب على أول أهدافه في الدوري هذا الموسم، ويصبح أول ألماني يسجل هدفًا بعد عودة البوندسليجا، دون احتفالات بعد الهدف، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه.

وفي نفس الجولة تقدم فريق فولفسبورج على نظيره نادي أوجسبورج بهدف نظيف.


يذكر أن بروسيا دورتموند متقدم في نفس التوقيت على ضيفه نادي شالكة بهدف نظيف سجله إيرلينج هالاند في ديربي الرور.


ويحتل نادي فرايبورج المركز الثامن برصيد 36 نقطة، بينما يحتل نادي لايبزيج المركز الثالث برصيد 50 نقطة.


كانت الحكومة الألمانية وافقت على عودة منافسات الدوري الألماني لتقرر رابطة البوندسليجا عودة النشاط بدءًا من اليوم السبت ، ليصبح أول الدوريات الكبرى العائدة بعد توقف فيروس كورونا والذي استمر أكثر من شهرين.
Advertisements

موضوعات متعلقة

كلاسيكو بايرن ميونخ ودورتموند الأبرز.. جدول مباريات الدوري الألماني في مايو

كل ما تريد معرفته عن انطلاقة الدورى الألماني غدا

عودة الساحرة المستديرة .. بروسيا دورتموند ينشر التشكيل المتوقع لمباراة شالكة

عودة الدوري الألماني .. أغلى 10 لاعبين في البوندسليجا

التشكيل المتوقع لمباراة بوروسيا دورتموند وشالكه اليوم في الدوري الألماني

ترشيحاتنا

كان بيشتغل في فرن جوزي.. زوجة تروي تفاصيل علاقتها بعشيقها وذبح زوجها في القاهرة

حادثة مأساوية.. زجاجتا "شامبو" تضعان طفلة بين الحياة والموت

ابن عم الطبيب المصاب بفقدان بصره: يجري فحوصات بالمستشفى الجوي ومعنوياته أفضل

قصة مكيدة منيرة المهدية لـ أم كلثوم

5 آلاف جنيه.. البرلمان يصوت على عقوبات عدم ارتداء الكمامة وتعطيل دفن ضحايا كورونا غدا

فايلر يطلب 4 صفقات جديدة وضم رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة من كواليس 100 وش

حافية القدمين.. مي سليم بالبيجامة في جلسة تصوير من منزلها

حائز على نوبل.. حكاية طبيب أفريقي يعالج ضحايا الاغتصاب.. صور