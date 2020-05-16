الشوط الأول.. لايبزيج يتأخر أمام فرايبورج في الدوري الألماني.. فيديو





كان فرايبورج الأخطر في المباراة، حتى استطاع تسجيل الهدف الأول عن طريق المدافع مانويل غولد بعد لمسه للضربة الركنية التي نفذها فينسينزو جريفو في الدقيقة 34، وسط غياب من الرقابة الدفاعية من لاعبي لايبزيج، ليوقع اللاعب على أول أهدافه في الدوري هذا الموسم، ويصبح أول ألماني يسجل هدفًا بعد عودة البوندسليجا، دون احتفالات بعد الهدف، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه.





وفي نفس الجولة تقدم فريق فولفسبورج على نظيره نادي أوجسبورج بهدف نظيف.









يذكر أن بروسيا دورتموند متقدم في نفس التوقيت على ضيفه نادي شالكة بهدف نظيف سجله إيرلينج هالاند في ديربي الرور.









ويحتل نادي فرايبورج المركز الثامن برصيد 36 نقطة، بينما يحتل نادي لايبزيج المركز الثالث برصيد 50 نقطة.