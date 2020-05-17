أسامة كمال: لا يشرفني ذكر اسمي في قنوات الإخوان

في حلقة اليوم الأحد من برنامج "مع اسامة كمال" والذي يقدمه عبر قناته الخاصة على اليوتيوب، إشادة قنوات الاخوان ببرنامجه على اليوتيوب، واستخدمهم بعض من اجزاء الحلقات.



وقال أسامة كمال في حلقة اليوم: "لا يشرفني أن يذكر اسمي في قنوات الإخوان حتي لو قالوا المحترم أسامة كمال". وأضاف أنهم المفسدين وصناع كذب مشيرا إلى أن برنامجه للمصريين الوطنيين.





ووجه أسامة كمال كلامه للمشاهدين، قائلا: " كلنا مصريين وطنيين في مركب واحدة نتعامل علشان بلدنا تستطيع أن تنجو من الأزمة"





أشاد بموقف الجيش الأبيض من الأطباء والتمريض والخدمات المعاونة وعمال النظافة، وقال: "بيتعرضوا لكتير بسبب الكورونا، وبيواجهوا بشجاعة وبلا كلل ولا ملل، لأن دة قدرهم ودي رسالتهم وهم عارفين ان البلد كلها حطاهم على راسها من فوق".





ورفض في حلقة اليوم تصرف أدمن صفحة نقابة اطباء مصر والذي حذف لقب دكتور من نعي الدكتور الشهيد عبد الناصر حسن الذي توفي بكورونا، وقال "تفتكروا د. عبد الناصر وهو بين ايدين ربنا وإن شاء الله يكون بيجازيه خير على تفانيه هيفرق لو كان دكتور وللا أستاذ وللا باشمهندس.. ما تبوظوش الملحمة الكبيرة اللي الأطباء والأطقم الطبية بيعملوها لو سمحتم ".ويستعرض التقارير الخاصة بـ الأمن الغذائي في العالم بعد الأزمة. أسامة كمال في حلقة اليوم تصرف أدمن صفحة نقابة اطباء مصر والذي حذف لقب دكتور من نعي الدكتور الشهيد عبد الناصر حسن الذي توفي بكورونا، وقال "تفتكروا د. عبد الناصر وهو بين ايدين ربنا وإن شاء الله يكون بيجازيه خير على تفانيه هيفرق لو كان دكتور وللا أستاذ وللا باشمهندس.. ما تبوظوش الملحمة الكبيرة اللي الأطباء والأطقم الطبية بيعملوها لو سمحتم ".ويستعرض التقارير الخاصة بـ الأمن الغذائي في العالم بعد الأزمة.



