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رياضة

تشافي يحذر برشلونة من التعاقد مع ساديو ماني

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:43 ص
ساديو ماني
ساديو ماني
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محمد السعيد
حذر تشافي هيرنانديز نجم فريق برشلونة السابق، والمدير الفني للسد القطري، إدارة ناديه السابق، من التعاقد مع الثنائي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول وبيير أوباميانج مهاجم آرسنال، خلال الفترة المقبلة.

وقال تشافي في تصريحات لصحيفة " مترو" الإنجليزية:" ساديو ماني وأوباميانج لن يتناسبا مع طريقة لعب برشلونة، لأنهم غير قادرين مع اللعب في مساحات ضيفة، لكن لا يمكن إنكار قدرتهم على قتل أى دفاع في المساحات الواسعة".

وأضاف:" هناك نوعية قليلة من اللاعبين تستحق ارتداء قميص برشلونة، وذلك بسبب طريقة لعب الفريق.

وتابع:" أعتقد أن برشلونة في حاجة إلى نيمار، هو ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم، والتعاقد معه سيكون إضافة قوية للفريق.

يذكر ان النشاط الكروي متوقف حاليا في إسبانيا بقرار من رابطة الدوري الإسباني، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.


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