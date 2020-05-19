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مرأة

الفرق بين الفيلر والبوتوكس.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:01 م
الفرق بين الفيلر
الفرق بين الفيلر والبوتكس
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حياة عبد العزيز - رشا عوني
قالت الدكتور مي سمير استشاري الأمراض الجلدية والليزر لـ"صدى البلد"، إن الكثير من السيدات لا يعلمون الفرق بين البوتوكس والفيلر في عالم التجميل.

وأوضحت أن البوتوكس يعمل على شد الخطوط التعبيرية في منطقة الجبهة، أو حول العين، أو العروق في منطقة الرقبة، كما يعمل البوتوكس على حل مشكله التعرق الزائد.

وأضافت أن نتيجة البوتوكس تظهر بعد 4 أيام من استخدامه، والنتيجة النهائية من 10 أيام إلى أسبوعين، ويستمر البوتوكس من 3 أشهر إلى 4 اشهر، ولكن مع استخدام البوتوكس باستمرار تكون النتيجة فعاله لاوقات طويلة.

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وأوضحت أن الفيلر يساعد على التخلص من الهالات أسفل العين، كما يمكن استخدامه لملئ الشفاة أو اليد عند كبار السن، ولابد أن يكون مضمون حتى لا تصاب الحالة بأثار أجانبية.

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