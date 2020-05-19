الداخلية تضبط مزرعة بانجو بالإسماعيلية.. فيديو

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بالاشتراك مع آخرين فى زراعة وترويج مخدر البانجو على عملائهم وبحوزته نصف طن من ذات المخدر .





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط ثلاثة أشخاص (مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) تخصصوا فى زراعة وترويج مخدر البانجو بصورة واسعة على عملائهم، متخذين من إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة أبوصوير مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.





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عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهدافهم بالمرزعة المشار إليها، وأمكن ضبط أحدهم حال تواجده بالمزرعة .





وضبط بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت ( 500 كيلو جرام ) و مرزعة لنبات القنب المخدر ( البانجو ) مساحتها ( 4 قراريط ) و مبلغ مالى و عدد ( 2 ) هاتف محمول و ميزان .





بمواجهة المذكور إعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال زراعة المواد المخدرة والإتجار فيها بمشاركة المتهمان الهاربان.





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.



