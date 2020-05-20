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فن

مي عمر تعلق على دورها في مسلسل الفتوة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:17 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة مي عمر، مجموعة من الصور من خلال شخصيتها في مسلسلها الرمضاني "الفتوة" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وأعربت مي عمر، عن حبها الشديد للمسلسل قائلا: " ليل .. أكثر الشخصيات اللي حبتها من مسلسل الفتوة".


يذكر أن مى عمر تشارك هذا العام فى مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال وهنادى مهنى واحمد خليل وأحمد صلاح حسنى وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى. 

مسلسل الفتوة تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.



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