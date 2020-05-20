أخبار التوك شو.. الأرصاد: الموجة الحارة تنتهي الخميس..التموين تزف بشرى بشأن أسعار علب كعك العيد.. اعتداء بالضرب فى برلمان هونج كونج.. وفتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية

نشر موقع "صدى البلد" اليوم الأربعاء ، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة هيئة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن هناك ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.
وأضاف "شاهين"، خلال حواره المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن درجة الحرارة الصغرى للقاهرة فى الصباح الباكر تصل إلى 30 درجة مئوية.
وأشار مدير إدارة هيئة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع مع تقدم ساعات النهار أن تصل درجة الحرارة إلى ذروتها، منوها إلى أن درجة الحرارة تقاس فى الظل.
قال الحسينى نصار، مدير أحد فروع المجمعات الاستهلاكية بمنافذ وزارة التموين ، إن علب الكعك والبسكويت متوفر بشكل كبير وبأسعار مناسبة بداخل كافة فروع المجمعات الإستهلاكية بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.
وأوضح مدير أحد فروع المجمعات الاستهلاكية خلال تقرير خاص أذاعه برنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، أن علب الكعك متوفرة بأسعار مناسبة حيث تتراوح علب الغريبة 70 جنيه للكيلو الواحد ، كما أن هناك علب للكعك 2 كيلو بسعر 200 جنيه .
قال الفنان ماجد المصرى إن الفنان كريم العمرى له خطوات ثابتة جدًا فى الأعمال الفنية، ومما لا شك فيه أن دور النقيب هشام بمسلسل "الاختيار" وضعه فى مكانة مختلفة.
وأضاف الفنان ماجد المصرى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أن "الجميع يتمنى فرصة درامية مثل مسلسل "الاختيار"، وبمجرد عرض العمل علينا جميعا لا يوجد مكان للرفض فهو عمل نتشرف به ويسجل فى تاريخ كل فنان مصر".
قال الفنان كريم العمرى ، بعد تألقة فى دور شخصية النقيب هشام بمسلسل الاختيار، إنه تم ترشيحة من خلال "خيرى سالم " المخرج المنفذ لمسلسل " الاختيار " .
وأضاف " العمرى" من خلال حواره الخاص ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، مع الإعلامية " خلود زهران"، أن شروط اختيار الممثلين فى المسلسل لا يعتمد فقط على الأداء التمثيلى وإنما يعتمد أيضًا على شكل الشخصية المقربة الى الدور المطلوب.
عرضت فضائية يورو نيوز مشاهد للفوضى ومشاجرات عمت برلمان هونج كونج بالصين.
وقد عمت الفوضى الهيئة التشريعية في هونج كونج إثر انتخاب مشرع مؤيد لبكين رئيسًا للجنة رئيسية في البرلمان.
وبسبب المشاجرات والسلوك غير المنظم تم طرد ما لا يقل عن خمسة مشرعين في غضون دقائق، مع تسجيل إصابة واحدة على الأقل وتم تعليق الاجتماع لفترة وجيزة.
قال مالك الرفاعى، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التعليم، إنه تم فتح التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2020-2021 ، مؤكدا أن طرق التقديم إلكترونيًا.
وأضاف " الرفاعى " عبر مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح، " المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز "، مع الإعلامية " خلود زهران "، أنه لا يوجد تقديم ورقى فى المدرسة ولا يوجد ما يستدعى لنزول ولى الأمر من المنزل فى ظل جائحة فيروس كورونا .
عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا رصد مؤشرات كشفت عن قرب إفلاس شركات الطيران الأوروبية بسبب فيروس كورونا.
وقد تأثر قطاع النقل تأثرًا عميقًا بأزمة فيروس كورونا ومن المتوقع أن تتكبد شركات الطيران الأوروبية خسائر قدرت بـ 82 مليار يورو، وهو تأثير غير مسبوق في مثل هذه الفترة القصيرة حيث تهدد البطالة ما بين 6 و7 ملايين وظيفة هذا العام.
وقد أعلنت خطوط بروكسل الجوية بالفعل أنها ستقوم بتسريح ألف موظف لديها لكن وراء هذه الأرقام واقع اجتماعي عصيب بالنسبة للموظفين في قطاع الطيران.
قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا بمصر وصلت أمس، الثلاثاء، إلى أكثر من 700 مصاب بعد عمل المسحات للكشف عن الفيروس، مشيرا إلى أن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات هو العلاج الحالي لفيروس كورونا.
وأضاف "الحداد"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة قامت بتطبيق بعض التشريعات لإجبار المواطنين على ارتداء الكمامة، لافتا إلى أن فيروس كورونا ينتقل لجسم الإنسان عن طريق الأنف والفم والعين، وارتداء الكمامات وغسل الأيدي باستمرار يساهم في الوقاية منه.
وأشار مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إلى أنه لا بد من ارتداء الكمامات حفاظًا على أنفسنا وعلى من حولنا بدون تطبيق الغرامات.