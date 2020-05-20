أخبار التوك شو.. الأرصاد: الموجة الحارة تنتهي الخميس..التموين تزف بشرى بشأن أسعار علب كعك العيد.. اعتداء بالضرب فى برلمان هونج كونج.. وفتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية





قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة هيئة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن هناك ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.





وأضاف "شاهين"، خلال حواره المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن درجة الحرارة الصغرى للقاهرة فى الصباح الباكر تصل إلى 30 درجة مئوية.





وأشار مدير إدارة هيئة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع مع تقدم ساعات النهار أن تصل درجة الحرارة إلى ذروتها، منوها إلى أن درجة الحرارة تقاس فى الظل.



