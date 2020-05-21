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سيارات

معلومات لا تعرفها عن سيارة لكزس

الخميس 21/مايو/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تعتبر لكزس من أكبر العلامات العريقة في صناعة السيارات التي لا يعلم عنها الكثير وفي التقرير نقدم بعض المعلومات عن سيارة لكزس  صاحبة أفضل سيارة هجين عالميا.

1-  أول سيارة للكزس كانت مدينة كولونيا الألمانية في ربيع 1989 وكانت لكزس وقتها تنافس أكبر العلامات التجارية الألمانية.

2- اسست لكزس مشروع خاص بها باسم فنون Calty  وهو مشروع تابع لمركز البحث والتصميم في كاليفورنيا والغرض منه هو ترك العنان لإبدا  الفنانيين .

3- تتمتع لكزس حاليا بحضور أكثر من 90 دولة في ست قارات والتي تشمل الشرق الأوسط والولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا وهونج كونج وجنوب أفريقيا وجنوب كوريا وروسيا وتايوان ونيوزيلندا.

4- رغم ان لكزس يابانية إلا أن تويوتا لم تدشنها في  السوق الياباني قبل 2005 مع افتتاحها الـ142 .

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5- تعتبر اول شركة من شركات السيارات في العالم تدخل موديل هجين في سباق التحمل 24 ساعة لحلبة نوربورجرينج لإثبات تقنيات الهجين حيث كانت تتمتع بأداء لا يقل عن البترول والديزل.
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