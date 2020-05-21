معلومات لا تعرفها عن سيارة لكزس

تعتبر لكزس من أكبر العلامات العريقة في صناعة السيارات التي لا يعلم عنها الكثير وفي التقرير نقدم بعض المعلومات عن سيارة لكزس صاحبة أفضل سيارة هجين عالميا.
1- أول سيارة للكزس كانت مدينة كولونيا الألمانية في ربيع 1989 وكانت لكزس وقتها تنافس أكبر العلامات التجارية الألمانية.
2- اسست لكزس مشروع خاص بها باسم فنون Calty وهو مشروع تابع لمركز البحث والتصميم في كاليفورنيا والغرض منه هو ترك العنان لإبدا الفنانيين .
3- تتمتع لكزس حاليا بحضور أكثر من 90 دولة في ست قارات والتي تشمل الشرق الأوسط والولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا وهونج كونج وجنوب أفريقيا وجنوب كوريا وروسيا وتايوان ونيوزيلندا.
4- رغم ان لكزس يابانية إلا أن تويوتا لم تدشنها في السوق الياباني قبل 2005 مع افتتاحها الـ142 .
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5- تعتبر اول شركة من شركات السيارات في العالم تدخل موديل هجين في سباق التحمل 24 ساعة لحلبة نوربورجرينج لإثبات تقنيات الهجين حيث كانت تتمتع بأداء لا يقل عن البترول والديزل.