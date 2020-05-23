أخبار التوك شو| اللحظات الحقيقية لإعدام هشام عشماوي.. ماذا قال السيسي عن الشهيد أحمد المنسي





علق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر على إلقاء الجيش الوطنى الليبي القبض على هشام عشماوي الرأس المدبر للعديد من العمليات الإرهابية التي تمت في الفترة الأخيرة، قائلًا: "ما الفرق بينه وبين الشهيد أحمد المنسى". وأضاف الرئيس خلال كلمته بالندوة التثقيفية منذ شهور، قائلا: "إيه الفرق بين هشام عشماوي وأحمد المنسي، ده إنسان وده إنسان، وده ظابط وده ظابط، والاثنين كانوا في وحدة واحدة، الفرق بينهم إن حد منهم خان، وحد تانى استمر على العهد والفهم الحقيقى لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر بنصقفلوا، والتانى عاوزينه علشان نحاسبه".









شاهد اللحظات الحقيقية لإعدام الإرهابى هشام عشماوي





أذاع القائمون على مسلسل الاختيار في حلقته الـ 29، اللحظة الحقيقية لإعدام الإرهابي هشام عشماوي والمتهم بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية. وظهر عشماوي الحقيقي ضمن أحداث المسلسل؛ في الفيديو وهو يرتدي البدلة الحمراء، حيث قال القاضي العسكري: "بتاريخ 27/ 11/ 2019.. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء على بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم بالإعدام شنقا نظير ما أسند إليه من قرار الاتهام"، ليسأله عايز تقول حاجة يا هشام، ليرد: "مبقاش ينفع خلاص".





بعد ظهوره ضمن أحداث "الاختيار".. شاهد حوار الناجي الوحيد من حادث الواحات





تضمنت حلقة الليلة من مسلسل الاختيار عرض لحظة استشهاد أبطال الشرطة المصرية في حادث الواحات، وبهذه المناسبة نعيد لكم نشر حوار الناجي الوحيد من حادث الواحات النقيب محمد الحايس . تحدث النقيب محمد الحايس بطل عملية الواحات الإرهابية، عن الإصابات التي تعرض لها أثناء العملية الإرهابية والتي نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.





مخرج البرنس: محمد رمضان عمل حاجة جديدة جدًا السنة دي

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ال المخرج محمد سامي مخرج مسلسل البرنس ، إن الفنان محمد رمضان قدم خلال هذا العام تجربة مختلفة. وتابع سامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "محمد تخلى عن فكرة البطل الأوحد خلال مسلسل البرنس حيث أن العمل بطولة أكثر من نجم".





متحدث الإسكان: مشروع بشاير الخير نقلة حضارية كبيرة





قال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان ، إن مشروع بشاير الخير يمثل نقلة حضارية غير مسبوقة، لافتا إلى أنه يعد قصة نجاح تضاف لما حققته القيادة السياسية. وتابع خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "الآن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز "،مشروع بشاير الخير مقسم على مراحل عدة، المرحلة الأولى منه بشاير الخير 1 ونفذ بها 1632 وحدة بتكلفة 1.2 مليار جنيه.





الدكتور جمال شعبان يوضح الفرق بين دقات القلب والنبضات.. فيديو





قال الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب السابق، إن البعض منا لايعرف الفارق بين نبضات القلب ودقاته، موضحا إن الأولى يمكن معرفتها عن طريق لمس اليد فيما تعرف الأخري بسماعة الطبيب. وأضاف الدكتور جمال شعبان ، خلال برنامج ««ربي زدني علما» المذاع على قناة« صدى البلد»، إن تضخم القلب من الممكن أن يكون فى الجدار فقط، ومن الممكن أن يكون فى القلب بأكمله، وهذا قد يكون بسبب تشوه ولذلك فالسير مجدي يعقوب يعمل على علاج مثل هذه الحالات.





السقا يفجر غضب وليد توفيق بسبب سرعة إجابته على الأسئلة.. فيديو





فجر الفنان أحمد السقا غضب الفنان وليد توفيق بسبب عدم إعطائه الفرصة للإجابة عن الأسئلة في لعبة معرفة أعلام الدول.





وزير البترول الأسبق: واجهت مافيا الفساد أثناء حكم الإخوان وأوقفت تهريب الوقود لغزة





قال المهندس أسامة كمال ، وزير البترول الأسبق، إن توقيت حكم الإخوان كان دعم المواد البترولية ١٣٠ مليار جنيه في السنة. وأضاف كمال خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسي عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "كنا كل يوم بنحط منتجات بترولية في السوق بمليار جنيه، كنا بنلم ٢٠٠ مليون فالـ٨٠٠ مليون التانين دول اللي قولت عليهم مافيا الفساد".





عبير صبري تكشف سر أناقتها في مسلسل خيانة عهد.. فيديو



