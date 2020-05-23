وزير الإعلام اليمني: المليشيا الحوثية تنهب التجار باسم الزكاة وتصادر المساعدات الغذائية

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن عمليات نهب واسعة مارستها المليشيا الحوثية المدعومة ايرانيًا على التجار في مناطق سيطرتها باسم الزكاة.



وقال وزير الاعلام اليمني - في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) - إن المليشيا الحوثية ‏مارست طيلة شهر رمضان ضغوطا على التجار ورؤوس الأموال في مناطق سيطرتها لوقف برامجهم الخيرية الرمضانية وتوزيع السلل الغذائية للمعدمين واجبرتهم على توجيه المبالغ المعتمدة لهذه الأنشطة السنوية لحساباتها الخاصة تحت بند "الزكاة" لتمويل ما تسميه المجهود الحربي".





وأضاف الإرياني "إن ‏هذه الممارسات تسببت في فقدان عشرات آلاف من الأسر المعدمة المساعدات الغذائية التي ذهبت لجيوب قادة المليشيا الحوثية وتصعيد عملياتها العسكرية واطالة أمد الحرب، في ظل تراجع أنشطة برامج الإغاثة ومنها برنامج الغذاء العالمي جراء عمليات السرقة والنهب والابتزاز الذي مارسته المليشيا الحوثية الفترات الماضية".

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