موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج حق منة عبد العزيز.. والقبض على المغتصب مازن يتصدران تويتر.. وأحدث ظهور لـ سمية الخشاب

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:





دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #هاشتاج القبض علي المغتصب ـ مازن إبراهيم، وجاء ذلك بعد تداول مقاطع فيديو مسربة يظهر فيها مشاهد للتعدي على فتاة التيك توك الشهيرة منة عبد العزيز





نشر ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



