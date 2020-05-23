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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج حق منة عبد العزيز.. والقبض على المغتصب مازن يتصدران تويتر.. وأحدث ظهور لـ سمية الخشاب

السبت 23/مايو/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر  #هاشتاج  القبض علي المغتصب ـ مازن إبراهيم، وجاء ذلك بعد تداول مقاطع فيديو مسربة يظهر فيها مشاهد للتعدي على فتاة التيك توك الشهيرة منة عبد العزيز.

نشر ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب ضاحي  خلفان في تغريدة: "عربدة أردوغان في الوطن العربي يجب أن توقف بحزم وتعاون كل الأطراف العربية ما عدا قطر الشريك الاستراتيجي لزعيم الدواعش رجب طيب أردوغان".

 دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج  #حق منه عبد العزيز بعد تداول مقاطع فيديو مسربة يظهر فيها مشاهد للتعدي على فتاة التيك توك منة عبد العزيز، مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وكتب أحمد فلوكس معلقا على الصورة:
مَقَامَك حيثُ أقمتَ نَفْسِك ؛ لَا حيثُ أقامك 
النَّاس ، فَالنَّاس لَا تَعْدِلُ وَلَا تزنْ... وإنما الله عادل... بحبك يا الله ‏ 

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت سمية على الصورة "ارتدى قناعك".

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