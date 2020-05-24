حظك في أول أيام العيد.. توقعات الأبراج الأحد 24/5/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 24 مايو وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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:برج الحمل

مهنيًا: يحمل هذا اليوم تغييرًا مفاجئًا وطارئًا ويؤسس لسفر او لعلاقة مهمة او لتغييرات ايجابية.

عاطفيًا: تضع اصبعك على قضية عاطفية وعلى ضرورة الانتباه الى تصرف الشريك تجاهك.

صحيًا: لا تترك نفسك تنجرف وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام في المناسبات، انتبه.



برج الثور:

مهنيًا: قد تحتاج إلى الصبر والهدوء والانتباه الدقيق وتعامل مع الوضع بانضباط بعيدًا عن المغامرات والاستثمارات المجازفة.

عاطفيًا: تستعيد والشريك بعض الأحلام الماضية، أو يعيد إليك أمرًا قديمًا، او يجعلك تراجع ما فات.

صحيًا: الصحة سيف ذو حدين: إذا أهملتها أنت الخاسر، وإذا اهتممت بها ربحت نفسك

برج الجوزاء:

مهنيًا: حيويتك فائضة وتعلن عن شراكة ما وتتألق بشخصية مميّزة وتبدو متزنًا في خياراتك.

عاطفيًا: مصير المستقبل مع الشريك يتحدّد اليوم، لكنه رهن بما تنتج منه المفاوضات بينكما.

صحيًا: لا تدع أحدًا يشوش أفكارك ويثير قلقك لغاية في نفسه





:برج السرطان

مهنيًا: يحمل هذا اليوم أخبارًا جديدة تتعلق بأعمالك او يكون لها صلة بمشروع اعلاني او بسفر او بوضع تربوي





عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم رومانسية وحبًّا صادقًا لم تكن تتوقعه، وتبادل الشريك أجمل المشاعر التي تشعره أنك تحبه كثيرًا.





صحيًا: تسيطر اكثر على اعصابك ويكون تأثيرك قويًّا جدًّا في المحيط





برج الاسد:

مهنيًا: حاذر النزاعات الحادّة والمواجهات فهي قد تثير بعض المتاعب وتولّد شعورًا بالإحباط ينعكس سلبًا على معنوياتك ويظهرك عاجزًا.

عاطفيًا: لا تنبش أوراق الماضي فهذا لن يفيدك بشيء بل قد يزيد الأمور صعوبة مع الشريك.

صحيًا: لا تستغل جميع طاقتك في العمل، بل وفّر قسمًا كبيرًا منها لممارسة الرياضة والتخلص من عناء التعب





برج العذراء

مهنيًا: يحذّرك هذا اليوم من تغييرات ويتحدث عن مجازفات وعروض وتغييرات مربكة قليلًا قد تبقيك في حال من الاستقرار.





عاطفيًا: أنت قادر على تلطيف الأجواء وتسكين الخواطر بينك وبين الشريك، فتنتعش العلاقة مجددًا بعد فتور العواطف.





صحيًا: قد تصاب بعارض صحي وأنت تقود السيارة، لكنك لن تتعرض لأي أذى

برج الميزان:

مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم أبوابًا كانت موصدة وتطل على آفاق مشرقة وواعدة، وتضع قيد التداول مجموعة أفكار جديدة.

عاطفيًا: تعبّر عن نفسك بطلاقة هذا اليوم، وقد تتأثر بشيء من الماضي يعاد على بساط البحث.

صحيًا: حين تعود من عملك إخلع عنك همومه ومشاكله وارتد ملابس الرياضة وانطلق





برج العقرب:

مهنيًا: تبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل بها استثماراتك، وتوظف طاقتك الخلاقة بغية نجاح مشاريع.

عاطفيًا: أجواء سعيدة للغاية تحيط بك وبالشريك من كل الجوانب، وهذا يفتح الطريق بينكما نحو مستقبل أفضل.

صحيًا: لا توفر أي طريقة تساعدك للتخلص من القلق والاضطراب اللذين يلازمانك اليوم





برج القوس:

مهنيًا: أوضاعك في العمل تتحسن والأمور المالية تزدهر ويسير كل شيء كما هو مخطط له.

عاطفيًا: لا داعي إلى الغضب وفسّر وجهة نظرك للحبيب بهدوء فهو حتمًا سيتفهمها ويستوعب الأمر.

صحيًا: تجنّب قدر الإمكان المأكولات الدسمة واختر من اللائحة تلك الغنية بالبروتيينات



برج الجدي

مهنيًا: هذا اليوم قد يطرح بعض المسائل الماضية ويجعلك تواجه قضية إدارية وتضطر إلى إخفاء معلومات أو وثائق.

عاطفيًا: تقف مع الحبيب في موقف صعب مما يزيد من إعجابه وحبّه لك وشعوره بإخلاصك الحقيقي تجاهه.

صحيًا: ساعد نفسك قبل مساعدة الآخرين وتوجيههم في كيفية المحافظة على صحتهم

برج الدلو:

مهنيًا: كن عادلًا ومنصفًا مع الآخرين، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون القيام به عاطفيًا: الشريك معنيّ بما يدور في خاطرك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك وخطواتك المستقبلية صحيًا: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك على الإطلاق، والهدوء هو مفتاح الحل لكل المشاكل





برج الحوت:

مهنيًا: لن يعاكسك الحظ هذا اليوم أو يدخلك في مأزق أو في مشكلة أو في تصرف خاطئ وكلام قاسٍ.

عاطفيًا: تعزيز العلاقة مع الشريك أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينكما.

صحيًا: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصًا على الصعيد الرياضي