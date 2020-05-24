عرض العيد..اشترى آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط

جدير بالذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.





يأتى هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.





بالإضافة لقارىء بصمة الإصبع التقليدي أسفل الشاشة، ومقاومة الهاتف للماء والأتربة، مع بطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ومعالج Apple A10 الذى يقدم أداء قوى للغاية.



