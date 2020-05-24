عرض العيد..اشترى آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط
الأحد 24/مايو/2020 - 07:05 ص
عرض العيد..اشترى آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط
يبذل الكثيرون من محبي الهاتف الذكى الأشهر والأغلى فى العالم آيفون عن أفضل العروض لإقتناء أحد إصداراته المميزة، وذلك بسبب إرتفاع أسعار منتجات آبل بشكل ملحوظ، ونادرًا مايصادفهم أحد العروض المميزة، إلا أنه هذه المرة يمكنك الحصول على آيفون 7 بأقل من نصف سعره.
وبحسب موقع تك رادار التقنى، قدم موقع bestbuy الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية والمعتمد من شركة آبل، عرضًا يمكنك من شراء نسخة 32 جيجابايت مجددة لهاتف 7 iPhone مقابل 170 دولار أمريكي فقط، ما يعادل 2700 جنيه مصري.
ويمكنك شراء نسخة جيجابايت من آيفون 7 باللون مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13. جدير بالذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.
يأتى هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.
بالإضافة لقارىء بصمة الإصبع التقليدي أسفل الشاشة، ومقاومة الهاتف للماء والأتربة، مع بطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ومعالج Apple A10 الذى يقدم أداء قوى للغاية.
يمكنك الحصول على نسخة 32 جيجابايت من iPhone 7 باللون الأسود اللامع من خلال هذا الرابط.