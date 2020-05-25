احترسوا.. 4 أشخاص ممنوعون من تناول كعك العيد

يتسبب الإكثار من تناول كعك العيد في العديد من الأضرار والأمراض المزمنة والإصابة بـ مرض السكري والسمنة، وذلك بسبب احتوائه على الكثير من السعرات الحرارية، لذا فلا يجب استهلاك كميات كبيرة منه، وبالأخص بين الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية وأصحاب الأمراض المزمنة.
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1- مرضى السكري :
2- النساء الحوامل :
3- الأطفال :
4- من يتبعون نظاما غذائيا صحيا " الدايت" :
وأشارت شعير، إلى ان الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية صارمة "ريجيم"، عليهم حساب السعرات الحرارية في الكعك والبسكويت وتناول كميات صغيرة للغاية، وذلك لكي لا يتسبب لهم في زيادة الوزن.
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وعلقت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، بأنه يمكن تناول كعك العيد ولكن علينا ان نتناوله بحرص، وحساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، والحصول عليها من الكعك بكميات مقننة وبسيطة، دون الإفراط في تناوله.
وأكدت مروة شعير في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان هناك اشخاصا لا يجب عليهم الإفراط في تناول كعك العيد، وذلك لما يتسبب فيه من مشاكل صحية كبيرة لهم، ومن أبرزهم:
1- مرضى السكري :
ونصحت شعير، انه على مرضى السكري الحرص عند تناول كعك العيد، وتجنب تناول كميات كبيره، والاكتفاء بقطعة واحدة تحتوي على المكسرات بدلا من التي تحتوي على العجمية والملبن، أو استبدال كعك العيد بـ بسكويت الشوفان أو تناول قطعتين منه على فترات متباعدة.
2- النساء الحوامل :
وتابعت شعير، انه يجب تجنب النساء الحوامل تناول كعك العيد، وذلك لأنه يتسبب لهم في حموضة شديدة، مما يتسبب في حرقان المعدة، وبالأخص الحوامل في الشهور الاخيرة؛ حيث ان العديد من الدراسات أثبتت ان الحوامل عندما يتناولن كميات كبيرة من السكريات، فإنه يتسبب في فرط حركة الجنين، مع حرقان المعدة.
3- الأطفال :
أوضحت شعير، ان تناول الأطفال الأقل من 8 سنوات لكعك العيد بكميات كبيرة، قد يتسبب لهم في عسر الهضم، وذلك بسبب محتواها الكبير من السكريات والدهون.
4- من يتبعون نظاما غذائيا صحيا " الدايت" :
وأشارت شعير، إلى ان الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية صارمة "ريجيم"، عليهم حساب السعرات الحرارية في الكعك والبسكويت وتناول كميات صغيرة للغاية، وذلك لكي لا يتسبب لهم في زيادة الوزن.