احترسوا.. 4 أشخاص ممنوعون من تناول كعك العيد



2- النساء الحوامل :



وتابعت شعير، انه يجب تجنب النساء الحوامل تناول كعك العيد ، وذلك لأنه يتسبب لهم في حموضة شديدة، مما يتسبب في حرقان المعدة، وبالأخص الحوامل في الشهور الاخيرة؛ حيث

ان العديد من الدراسات أثبتت ان الحوامل عندما يتناولن كميات كبيرة من السكريات، فإنه يتسبب في فرط حركة الجنين، مع حرقان المعدة.