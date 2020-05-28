AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد الهجوم عليه

الخميس 28/مايو/2020 - 01:36 م
شوبير
شوبير
Advertisements
عبدالله هشام
دعم أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي السابق، محمود عبدالرازق شيكابالا بعد تعرضه لحملة إساءة من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 


وكتب شوبير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قد تختلف مع شيكابالا اللاعب لكن عندما تقترب منه لا يمكن أن تختلف على شيكابالا الإنسان، كل الدعم لشيكابالا".




وكان شيكابالا نشر بالأمس صورة له برفقة زوجته وابنه آدم عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، وانهالت التعليقات السلبية والجارحة من جانب بعض الجماهير.




وحاول عدد كبير من نجوم الهلي والزمالك تقديم الدعم لشيكابالا ضد هجوم بعض الجماهير المسيئين لشيكابالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 

جدير بالذكر أن اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، قررت إيقاف النشاط الرياضي بناءً على تعليمات اللجنة الصحية ورئاسة الوزراء خوفا من انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة صورة شيكابالا مع احمد فتحي وعبدالله السعيد المتسببة في استفزاز الجماهير

من القرآن الكريم.. أول رد فعل من شيكابالا بعد إساءات الجمهور ضده

ميدو يدعم شيكابالا بعد الهجوم عليه

عقب هجوم الجماهير عليه.. رسائل دعم من لاعبي الأهلي والزمالك لـ شيكابالا

دعما له ضد العنصرية.. مؤمن زكريا ينشر صورة بصحبة شيكابالا

دعمه بفيديوهات.. جنش: شيكابالا أخي

ترشيحاتنا

بعد إصابة محمود سعد بـ كورونا.. مفاجأة بشأن البوابة المطهرة في مقر اتحاد الكرة

قادرون على تحمل أعباء كورونا.. الصحة تقدم نصائح لمواجهة الفيروس أبرزها التباعد الاجتماعى.. فيديو

صاحبة فيديو الاغتصاب.. النيابة العامة تأمر بضبط منة عبد العزيز و6 آخرين

هل يجوز جمع الشفع والوتر في ثلاث ركعات؟ .. أمين الفتوى يجيب

آيات لجلب الرزق وتيسير الأمور مجربة.. رددها بعدد معين

بعد رفع حظر كورونا.. قرار جديد لسلطنة عمان بشأن رحلاتها الجوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكمامة بجنيه.. جامعة أسيوط تفتتح ثاني خط لإنتاج الكمامات| شاهد

لمحبي الأناقة.. شركة أزياء إيطالية تبدأ تصنيع كمامات شفافة.. شاهد

بسبب كورونا .. شاهد بيونسيه متخفية بالكامل