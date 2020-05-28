شوبير يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد الهجوم عليه









وكتب شوبير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قد تختلف مع شيكابالا اللاعب لكن عندما تقترب منه لا يمكن أن تختلف على شيكابالا الإنسان، كل الدعم لشيكابالا".

















دعملأهلي السابق، محمود عبدالرازق شيكابالا بعد تعرضه لحملة إساءة من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.