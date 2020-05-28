شوبير يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد الهجوم عليه

دعم أحمد شوبير، حارس مرمى ا
لأهلي السابق، محمود عبدالرازق شيكابالا بعد تعرضه لحملة إساءة من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب شوبير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قد تختلف مع شيكابالا
اللاعب لكن عندما تقترب منه لا يمكن أن تختلف على شيكابالا الإنسان، كل الدعم لشيكابالا".
وكان شيكابالا
نشر بالأمس صورة له برفقة زوجته وابنه آدم عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، وانهالت التعليقات السلبية والجارحة من جانب بعض الجماهير.
وحاول عدد كبير من نجوم الهلي والزمالك
تقديم الدعم لشيكابالا ضد هجوم بعض الجماهير المسيئين لشيكابالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أن اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، قررت إيقاف النشاط الرياضي بناءً على تعليمات اللجنة الصحية ورئاسة الوزراء خوفا من انتشار فيروس كورونا.