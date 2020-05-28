محمد فؤاد يتصدر مؤشرات البحث على جوجل بعد حفلته بحديقة الأزهر

وقال النجم محمد فؤاد إنه انتهى من تصوير كليب بعنوان "شكوى إلى الله" فى مدينة الفيوم، بعد غياب سنوات عن عالم ‏الفيديو كليب، خاصة أن آخر ألبوم لفؤاد كان فى عام 2010 بعنوان "بين إيديك".‏





وأضاف محمد فؤاد على هامش الحفل إنه انتهى من الألبوم الجديد وينتظر طرحه ‏فى وقت مناسب، لافتًا إلى أنه سوف يصور عددًا من الأغنيات الجديدة من الألبوم خلال الأيام المقبلة.‏





وأكد فؤاد أن الألبوم المقبل لن يحمل اسم "سلام" كما كان مقررًا له، بعد تسريب عدد من أغنياته قائلا: "الألبوم مش ‏هيبقى اسمه سلام ولا أغنيه من اللى اتسربوا نازلة"، مضيفًا أن هناك عددًا من المطربين يقتبسون أغنياته بكلمات جديدة ‏قائلًا: "فيه ناس بتاخد أغانى ليا مزيكا وتغير الكلام وتنزلها باسمها عادى مدام هما مبسوطين وبيحبونى ربنا ‏يكرمهم".‏





ووجه النجم محمد فؤاد فى لقائه مع مقدمة الحفل شيرين سليمان الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى كانت سببا مباشرا فى إقامة هذا الحفل ولقناة الحياة التى يعتبرها وش السعد عليه.





وقال فؤاد: "إنه نظرا لظروف التباعد الاجتماعى أقمنا الحفل بدون جمهور وهذا لم نتعود عليه، وأتمنى أن الحفلات المقبلة تكون انزاحت الغمة وربنا قضى على فيروس الكورونا اللى عامل فينا كدة لكن دى إرداة الله".



