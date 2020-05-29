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مرأة

أحدث أسلحة كورونا.. قناع مبتكر يحمل ملامح الوجه.. صور

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:09 ص
قناع يحمل ملامح الوجه
قناع يحمل ملامح الوجه
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نهى هجرس
بعد تفشى فيروس كورونا حول العالم، وعدم الوصول إلى علاج او لقاح للقضاء عليه، أصبح قناع الوجه من الأشياء الأساسية التى تساعد على الحماية الشخصية ضد الإصابة بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن وضع قناع على الأنف والفم، أحد أسهل الطرق لحماية نفسك والآخرين من فيروس كورونا، إلا أن أقنعة الوجه قد تتداخل مع كيفية إدراكنا لبعضنا البعض والتعرف على الأشخاص.


وبعض الأشخاص قد يتأثرون بشكل خاص حيال هذا الموضوع، وخاصة الذين يعانون من مشكلة فى السمع ويعتمدوا على الإشارات البصرية للمساعدة في إدراك الكلام. 

ووفقًا لذلك قام بعض الأشخاص بصنع قناع جديد يحمل ملامح الوجه، مما يساعد بشكل كبير إلى وصول التعابير وإدراك الكلام بشكل مناسب عند بعض الأشخاص.

كما تظهر الأبحاث أننا لا ننظر جميعًا إلى الوجوه بنفس الطريقة، يميل بعض الناس إلى النظر إلى العيون أكثر بينما يميل الآخرون إلى التركيز أكثر على الفم عند التعرف على الوجوه. 

أحدث أسلحة كورونا.. قناع مبتكر يحمل ملامح الوجه.. صور
أحدث أسلحة كورونا.. قناع مبتكر يحمل ملامح الوجه.. صور
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أحدث أسلحة كورونا.. قناع مبتكر يحمل ملامح الوجه.. صور

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