للمرة الثانية .. توم هانكس يتبرع بـ بلازما لمساعدة مصابي كورونا

اعلن النجم العالمي توم هانكس عن تبرعه للمرة الثانية بـ بلازما من اجل المساهمة في وصول لعلاج لمصابي بـ كوفيد 19 ، بعد تعافيه من فيروس كورونا.
ونشر توم هانكس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لوعاء طبي يحمل تاريخ 27 مايو 2020،مشيرا الى انه تبرع قبل يومين.
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وكانت ريتا ويلسون زوجة توم هانكس اعلنت عن مؤكدة على تبرعها بدمائها هي وتوم هانكس من اجل مساعدة للوصول لعلاج من خلال بلازما المتعافين من فيروس كورونا، شهر ابريل الماضي.
وكان توم هانكس عاد الى الولايات المتحدة الامريكية قبل اسابيع بعد تماثله الشفاء بشكل كامل، عقب قضائع 14 يوما في الحدر الطبي باحد المستشفيات الاسترالية.