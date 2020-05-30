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أخبار العالم

نواب بريطانيون يطالبون جونسون بتقليص مسافة التباعد الاجتماعي

السبت 30/مايو/2020 - 01:08 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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على صالح
حذر نواب من حزب المحافظين البارزين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تقليص قاعدة المملكة المتحدة للمسافة الاجتماعية التي يبلغ طولها مترين؛ حيث حذروا من أن الفشل في القيام بذلك يمكن أن يخاطر بموجة من الكساد في قطاع الضيافة والسياحة عموما.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هناك حملة متزايدة لتخفيف القيود الحالية إلى متر ونصف المتر أو حتى متر واحد فقط، الامر الذي سيعطي الحانات والبارات والمطاعم والمسارح مساحة أكبر للمناورة عندما يسمح لهم بإعادة فتح وزيادة عدد المستفيدين المسموح بهم في أماكن محددة وبشكل ملحوظ.


ويمكن أن يؤدي ذلك بدوره إلى تعزيز السلامة المالية للشركات ومنعهم من الاضطرار إلى جعل الموظفين زائدين عن الحاجة بسبب انخفاض الإيرادات.

وكشف جونسون في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنه طلب من كبار رجال الحكومة مراجعة القاعدة الحالية على أمل أن يتم تقليصها.

ولكن نواب حزب المحافظين ، بمن فيهم وزير الأعمال السابق جريج كلارك ووزير الخروج البريطاني السابق ديفيد ديفيس ، يسعون إلى الحصول على التزام من رئيس الوزراء الآن.

وفي غضون ذلك ، قال وزير المحافظين السابق في حزب المحافظين ، اللورد لامونت ، إن تقليص القاعدة أمر "مهم للغاية" لأنه "الإجراء الوحيد" الذي يمكن أن ينقذ العديد من الشركات.

وحذر مديرو الحانات من أنه إذا ظلت قاعدة المترين في مكانها ، فمن المرجح أن يظل ثلثا المباني مغلقة.
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