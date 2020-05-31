مايكروسوفت تقرر الاستغناء عن الصحفيين واستبدالهم بالروبوتات

قررت شركة مايكروسوفت Microsoft الاستغناء عن عشرات الصحفيين العاملين بها، واستبدالهم بنظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي فى اختيار الأخبار، حيث تم إخبار الموظفين عبى البريد الإلكتروني أنه تم استبدالهم بالَآلات.





وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، يوجد حوالى 27 موظفًا يعملون فى مقر الشركة فى المملكة المتحدة ستزول وظائفهم فى غضون شهر، وقال أحد الصحفيين العاملين بالشركة، إن استبدالهم بآلَات سيكون أمرًا فى غاية الخطورة حيث تحتاج الأخبار لمن يدقق معلوماتها ومصادرها الموثوقة.





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وأضاف أن قرار استبدال البشر بالبرامج سيؤثر على الالتزام "بإرشادات التحرير الصارمة للغاية"، والتي تضمن عدم تقديم محتوى عنيف أو غير مناسب للمستخدمين عند فتح متصفحهم، خاصة المستخدمين الأصغر سنا.





وقال متحدث باسم شركة مايكروسوفت Microsoft لـ MailOnline، إن الشركة مثلها مثل الكثير من الشركات الأخري تجري عمليات تقييم لأعمالها بشكل دوري، وأن الخطوة الأخيرة يمكنها أن تؤدي إلى زيادة الاستثمار فى قطاعات أخري، وزيادة الانتشار، لافتًا أن هذه القرارات لا علاقة لها بفيروس كورونا.





ولدى شركة مايكروسوفت على المواقع الخاصة بها مثل Microsoft MSN ومتصفح الويب (إيدج) Edge، ما يقارب الـ 500 مليون مستخدم شهريًا فى 140 دولة، وكثيرًا ما دعى الرئيس التنفيذى للشركة ساتيا ناديلا Satya Nadella، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع الموظفين، ولكن مما يبدو أن الشركة قررت استبدالهم بالروبوتات والذكاء الاصطناعي عندما أتيحت الفرصة لذلك.



