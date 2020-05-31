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تكنولوجيا

مايكروسوفت تقرر الاستغناء عن الصحفيين واستبدالهم بالروبوتات

الأحد 31/مايو/2020 - 10:00 ص
مايكروسوفت تقرر الإستغناء
مايكروسوفت تقرر الإستغناء عن الصحفيين واستبدالهم بالروبوتات
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قسم التكنولوجيا
قررت شركة مايكروسوفت Microsoft  الاستغناء عن عشرات الصحفيين العاملين بها، واستبدالهم بنظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي فى اختيار الأخبار، حيث تم إخبار الموظفين عبى البريد الإلكتروني أنه تم استبدالهم بالَآلات. 

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، يوجد حوالى 27 موظفًا يعملون فى مقر الشركة فى المملكة المتحدة ستزول وظائفهم فى غضون شهر، وقال أحد الصحفيين العاملين بالشركة، إن استبدالهم بآلَات سيكون أمرًا فى غاية الخطورة حيث تحتاج الأخبار لمن يدقق معلوماتها ومصادرها الموثوقة.


وأضاف أن قرار استبدال البشر بالبرامج سيؤثر على الالتزام "بإرشادات التحرير الصارمة للغاية"، والتي تضمن عدم تقديم محتوى عنيف أو غير مناسب للمستخدمين عند فتح متصفحهم، خاصة المستخدمين الأصغر سنا.

وقال متحدث باسم شركة مايكروسوفت Microsoft لـ MailOnline، إن الشركة مثلها مثل الكثير من الشركات الأخري تجري عمليات تقييم لأعمالها بشكل دوري، وأن الخطوة الأخيرة يمكنها أن تؤدي إلى زيادة الاستثمار فى قطاعات أخري، وزيادة الانتشار، لافتًا أن هذه القرارات لا علاقة لها بفيروس كورونا.

ولدى شركة مايكروسوفت على المواقع الخاصة بها مثل Microsoft MSN ومتصفح الويب (إيدج) Edge، ما يقارب الـ 500 مليون مستخدم شهريًا فى 140 دولة، وكثيرًا ما دعى الرئيس التنفيذى للشركة ساتيا ناديلا Satya Nadella، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع الموظفين، ولكن مما يبدو أن الشركة قررت استبدالهم بالروبوتات والذكاء الاصطناعي عندما أتيحت الفرصة لذلك.

وتوجد العديد من شركات التكنولوجيا حول العالم التى تحاول استخدام الذكاء الاصطناعي فى المجال الصحفي، ولكن لم يتم تبنيها على نطاق واسع حتى الاَن، وتعد مايكروسوفت الأولي التى تقوم بهذا الإجراء الأخير، على الرغم من إنفاق جوجل الكثير من الأموال لتمويل مشروعات تمكنها من فهم طريقة استخدام الروبوتات فى تحرير الأخبار.
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