AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 31-5-2020

الأحد 31/مايو/2020 - 08:31 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
Advertisements
شيرين عادل
استعرض برنامج 8 الصبح" على قناة "دي إم سى" اليوم، الأحد 31-5-2020، أسعار الدولار والعملات الأجنبية المختلفة.
 

أسعار العملات الأجنبية اليوم، الأحد 31- 5-2020

سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.90 جنيه للبيع، و15.80 جنيه للشراء.

اقرأ أيضأ ... 


سعر اليورو
سعر اليورو 17.48 جنيه للبيع و17.37 جنيه للشراء.


 سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 19.46 جنيه للبيع و19.34 جنيه للشراء


سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى 4.23 جنيه للبيع و4.20 جنيه للشراء.


سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى 51.56 جنيه للبيع، و51.15 جنيه للشراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 10-5-2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 11-5-2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 15-5-2020

الدولار يسجل 15.79 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 17-5-2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 18-5-2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 19-5-2020

ترشيحاتنا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه له؟ دار الإفتاء ترد.. فيديو

فضل صلاة الضحى ووقتها .. 13 سببا يجعلك تتوضأ وتصليها الآن

في فترة العزل .. 4 نصائح غذائية لصحة أفضل

كيفية قضاء الصلاة الفائتة مع الحاضرة عند ضيق الوقت

اغفر ذنوبك قبل النوم بـ17 دعاء أوصى بها النبي كل ليلة

بعد مكالمة هاتفية بينهما.. شقيق المقتول جورج فلويد يفضح ترامب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج الملح والفلفل والليمون معا؟

مقتل ذئب مهدد بالانقراض انتقاما لحصان

لادا لارجوس 2020 .. تعرف على السعر والمواصفات .. صور