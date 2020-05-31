للمناعة والكبد والمعدة.. فوائد شرب ماء بالليمون على الريق

يحرص الكثير خلال الفترة الحالية على تناول مشروبات تقوي المناعة ليستطيع مواجهة الفيروسات والعدوى في ظل تفشي فيروس كورونا، ومن المشروبات السريعة المفضل شربها على الريق، الماء الدافىء بالليمون فهو كنز صحي ويساعد على حل العديد من المشاكل الصحية الجسم.
بحسب موقع healthline اليك فوائد شرب الماء الدافىء بالليمون على الريق :
اقرأ أيضا
١_ ينظف المعدة و القولون
٢_ يحمي من الإمساك
٣_ يقوي المناعة نظرا لأن الليمون مصدر غني بـ فيتامين سي
٤- يعالج حصوات الكلى
٥_ يساعد الماء الدافئ بالليمون على علاج البلغم
٦_ يساعد الجسم على أداء وظائفه الحيوية بشكل أكبر وأفضل
٧_ يسهل عملية الهضم و يمنع الارتجاع
٨_ ينقي الكبد من السموم
٩_ يخلصك من الشعور بالدوخة في الصباح
١٠_ يساعد على وقف نزيف اللثة.