أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ميزات منتظرة من واتساب.. وتويتر تطرح ميزة جديدة طال انتظارها

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:









كشفت شركة سامسونج عن ساعتها الذكية Samsung Galaxy Watch القادمة، حيث تتميز بمقاومتها للصدأ واحتوائها على عدد من التقنيات الفريدة، والتى سيتم إصدارها في نفس توقيت مجموعة هواتف Samsung Galaxy Note 20 في شهر أكتوبر القادم.









قررت شركة مايكروسوفت Microsoft الاستغناء عن عشرات الصحفيين العاملين بها، واستبدالهم بنظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي فى اختيار الأخبار، حيث تم إخبار الموظفين عبى البريد الإلكتروني أنه تم استبدالهم بالَآلات.

نصائح عليك اتباعها للحفاظ على بطارية اللابتوب.. فيديو





تعد مسألة شحن بطاريات جهاز اللابتوب ، أحد أكثر الأمور إزعاجًا لدي الكثيرين، ومنها عدم استجابة الشاحن عند تركيبه فى منفذ الشحن بجهازك، وغيرها الكثير من الأشياء التى تسبب لمستخدمي الأجهزة حالة من الإزعاج أثناء عملية الشحن.

