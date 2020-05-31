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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ميزات منتظرة من واتساب.. وتويتر تطرح ميزة جديدة طال انتظارها

الأحد 31/مايو/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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شيماء عبد المنعم
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


كشفت شركة سامسونج عن ساعتها الذكية Samsung Galaxy Watch القادمة، حيث تتميز بمقاومتها للصدأ واحتوائها على عدد من التقنيات الفريدة، والتى سيتم إصدارها في نفس توقيت مجموعة هواتف Samsung Galaxy Note 20 في شهر أكتوبر القادم. 


قررت شركة مايكروسوفت Microsoft  الاستغناء عن عشرات الصحفيين العاملين بها، واستبدالهم بنظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي فى اختيار الأخبار، حيث تم إخبار الموظفين عبى البريد الإلكتروني أنه تم استبدالهم بالَآلات. 


تعد مسألة شحن بطاريات جهاز اللابتوب، أحد أكثر الأمور إزعاجًا لدي الكثيرين، ومنها عدم استجابة الشاحن عند تركيبه فى منفذ الشحن بجهازك، وغيرها الكثير من الأشياء التى تسبب لمستخدمي الأجهزة حالة من الإزعاج أثناء عملية الشحن.


مع فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في معظم أنحاء العالم، نظرًا لتداعيات فيروس كورونا المستجد، عمل مطورو واتساب WhatsApp بجهد لإضافة المزيد من الميزات الجديدة في وقت قصير لتلبية متطلبات ملايين من المستخدمين، ولعل من أبرزها زيادة عدد المشاركين في مكالمات الفيديو الجماعية. 


أفاد تقرير نشره موقع "gizchina" التقني، بأن شركة وان بلس OnePlus، أضافت دعما لسلسلة هواتفها الأحدث OnePlus 8، لتشغيل لعبة القتال الشهيرة Fortnite بأعلى معدل للإطارات 90 إطارا في الثانية.


تستعد شركة سامسونج Samsung، لإقامة حدث عبر الإنترنت في يوم الثاني من يونيو القادم، لتعلن بشكل رسمي عن هاتفيها القادمين Galaxy M01 وGalaxy M11، حيث من المقرر إقامة حدث الإطلاق في الأسواق الهندية.


قدمت شركة تويتر Twitter، دعما لميزة جدولة التغريدات للنشر لاحقا في الإصدار المخصص من التطبيق لمتصفح الويب، والتى تتيح للمستخدمين تقليل استخدام الإنترنت وضبط موعد محدد لنشر التغريدات، والاستمرار في العمل على صياغة التغريدة في وقت لاحق.


تستعد شركة فيفو Vivo، للكشف رسميا عن سلسلة هواتفها الجديدة X50، غدا الاثنين 1 يونيو، بعد ظهور العديد من التسريبات والإثارة الرسمية خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتى كشفت عن مواصفات هاتفي X50 و X50 Pro. 


حصل الباحث التقني Bhavuk Jain، على مكافأة كبيرة من شركة آبل Apple، تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أمريكي، بعد أن اكتشف وجود خلل خطير في خدمة تسجيل الدخول عند استخدامه من خلال تطبيقات الطرف الثالث.
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