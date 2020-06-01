مواليد 1 يونيو.. تعرف على شخصيتك من علم الأرقام

تعد الابراج احد اهتمامات كثيرين وقد يتابعها العديد من الاشخاص يوم بعد يوم، ولكل مولود صفاته التي تميزة عن شخصية غيره.
وعرضت عبير فؤاد خبيرة الابراج علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شخصية اليوم في علم الأرقام.
إذا كنت مولودا في يوم 1 يونيو فإن ذلك يعني أن لديك حسا انسانيا وتميل للاهتمام بالجنس البشري.
وقالت عبير لمولد اليوم " أنت أيضا محلل بارع وتنجذب كثيرا للسفر، كما أن الصداقة في حياتك تعني لك الكثير.
نصيحة:
هذا العام قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.